China falha em revisão de segurança dos produtos da Micron e bloqueia algumas compras

[1/2] Os componentes do chip de memória da fabricante americana de chips de memória Micro Technology são retratados em seu estande em uma feira do setor em 14 de julho de 2015 em Frankfurt, Alemanha. REUTERS/Kai Pfaffenbach

PEQUIM, 21 Mai (Reuters) – O órgão regulador do ciberespaço da China disse neste domingo que os produtos fabricados pela fabricante de chips de memória dos Estados Unidos Micron Technology Inc (MU.O) foram reprovados em sua revisão de segurança de rede e impedirão que operadoras de infraestrutura essencial comprem da empresa.

A decisão, anunciada em meio a uma disputa entre Washington e Pequim sobre a tecnologia de chips, pode abranger setores que variam de telecomunicações a transporte e finanças, de acordo com a ampla definição da China de infraestrutura de informação crítica.

“A análise constatou que os produtos da Micron contêm sérios riscos de segurança de rede, que representam riscos de segurança significativos para a cadeia de fornecimento de infraestrutura de informação crítica da China, afetando a segurança nacional da China”, disse a Administração do Ciberespaço da China (CAC) em um comunicado.

A Micron disse que recebeu o aviso da CAC sobre a decisão de revisar os produtos da empresa vendidos na China e “espera a continuidade das discussões com as autoridades chinesas”.

O CAC não forneceu detalhes sobre quais riscos identificou ou quais produtos da Micron seriam afetados.

Os analistas da Jefferies esperam um impacto limitado na Micron, já que seus principais clientes na China são empresas de eletrônicos de consumo, como fabricantes de smartphones e computadores, e não fornecedores de infraestrutura.

“Como os produtos DRAM e NAND da Micron são limitados em servidores, acreditamos que a maior parte de sua receita na China não seja gerada por empresas de telecomunicações e pelo governo. Portanto, a exposição final da Micron será muito limitada”, disseram eles em nota.

A Micron fabrica chips de memória flash DRAM e NAND e compete com as sul-coreanas Samsung Electronics Co Ltd ( 005930.KS ) e SK Hynix Inc ( 000660.KS ) e com a japonesa Kyoxia, uma unidade da Toshiba Corp ( 6502.T ).

As ações da SK Hynix e da Samsung subiram 1% e 0,5%, respectivamente, no início das negociações de segunda-feira, enquanto o mercado mais amplo (.KS11) subiu 0,6%. As ações da Toshiba ficaram estáveis.

O momento do anúncio do CAC é significativo, ocorrendo durante a cúpula dos líderes do Grupo dos Sete (G7) no Japão, disse Christopher Miller, professor da Tufts University e autor de “Chip War: The Fight For The World’s Most Critical Technology”. “

A Micron anunciou na semana passada planos de investir até 500 bilhões de ienes (US$ 3,70 bilhões) em tecnologia ultravioleta no Japão, tornando-se a primeira fabricante de chips a trazer tecnologia avançada de fabricação de chips para um país que agora busca reviver sua indústria de chips.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse no domingo que os países do G7 concordaram em “reduzir o risco e diversificar nosso relacionamento com a China”. Os líderes também concordaram em estabelecer uma iniciativa para combater a “coerção” econômica.

“Este caso pode ser um teste inicial dos esforços do G7 nesta frente”, disse Miller.

A China anunciou no final de março que estava revisando os produtos da Micron. Na época, a empresa disse que estava cooperando e que suas operações comerciais na China estavam normais.

Na disputa entre os EUA e a China, Washington impôs uma série de restrições à exportação de tecnologia de fabricação de chips para a China e tomou medidas para impedir que a Yangtze Memory Technologies, rival da Micron, compre alguns componentes americanos.

Autoridades dos EUA, incluindo membros do comitê seleto do Congresso dos EUA sobre a concorrência com a China, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Micron obtém cerca de 10% de sua receita da China, mas não está claro se a decisão afetará as vendas da empresa para clientes não chineses no país.

Ela gerou US$ 5,2 bilhões em receita da China e Hong Kong no ano passado, cerca de 16% de sua receita total, diz Jefferies.

De acordo com analistas, grande parte dos produtos da Micron vão para a China e são usados ​​por empresas não chinesas em produtos fabricados lá.

Em setembro de 2021, a China impôs regras destinadas a proteger a infraestrutura de informação crítica, exigindo que os seus operadores cumpram requisitos mais rigorosos em áreas como a proteção de dados.

Pequim definiu amplamente os setores que considera “vital”, como comunicações públicas e transporte, mas não especificou exatamente para que tipo de empresa ou finalidade comercial seria usado.

Reportagem de Kevin Yao; Edição por Elaine Hartcastle

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.