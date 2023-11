Eric Trump briga com advogado por causa de caso de fraude do procurador-geral de Nova York

O filho de Donald Trump, Eric, prestou depoimento na quinta-feira para acusar o procurador do procurador-geral de Nova York de seu conhecimento das demonstrações financeiras no centro de um caso de fraude civil contra sua família.

Andrew Amer, advogado da procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, pressionou repetidamente Eric Trump para admitir que estava ciente da “Declaração de Situação Financeira” anual que descreve os bens do seu pai.

No entanto, Eric Trump negou ter conhecimento do relatório – mesmo diante de uma série de e-mails pedindo-lhe informações de assessores para ajudar a prepará-lo. Depois de mais de uma hora de interrogatório de Amar, eles circularam o mesmo assunto, deixando a testemunha confusa.

“Somos uma grande organização – uma grande empresa imobiliária. Sim, tenho certeza de que temos demonstrações financeiras. Com certeza”, a voz explodiu a certa altura.

A audiência tomou um rumo estranho no final do dia, quando o advogado dos Trump, Christopher Kiss, sugeriu uma parcialidade por parte do secretário jurídico do juiz Arthur Engron, o que provocou uma repreensão contundente do juiz.

“Tenho o direito absoluto e irrestrito de consultar meu secretário de direito primário”, declarou Engoron. Momentos antes, ela disse ao Kiss: “Às vezes acho que sua referência à minha escritora jurídica ‘feminina’ pode ser um pouco misógina”.

Engoron já descobriu que o antigo Presidente Trump e os seus filhos adultos, Donald Jr. e Eric, inflacionaram a sua fortuna em até 2,2 mil milhões de dólares para garantir empréstimos para as suas empresas familiares com condições favoráveis ​​e outras concessões. A audiência determinará se Trump paga mais de 250 milhões de dólares em multas e enfrenta outras sanções no caso movido pelo procurador-geral de Nova Iorque. Todos os réus negaram responsabilidade.

Eric Trump depôs por volta das 11h45, no momento em que seu irmão mais velho terminava seu próprio depoimento, que começou na quarta-feira. O pai deles deve testemunhar na segunda-feira, seguido pela irmã Ivanka.

Tal como tinha feito no início do dia, Donald Jr. transferiu repetidamente a responsabilidade pelas demonstrações financeiras para Mazars, o contabilista externo da Organização Trump, e para o seu antigo diretor financeiro de longa data, Alan Weiselberg, que cumpriu três meses de prisão por um esquema de evasão fiscal. Organizado na empresa.

Donald Jr. admitiu ter assinado uma série de certificados para credores em nome de seu pai, certificando que as demonstrações financeiras eram precisas – entre outras coisas. Mas ele disse ao tribunal que o fez com a garantia de outros executivos. Numa demonstração de confiança, Donald Jr. descartou um desses documentos como sendo apenas uma “carta para você”.

Eric Trump, centro, testemunhou: ‘Sim, tenho certeza de que temos as demonstrações financeiras. completamente’ © Michael Santiago/Pool/EPA-EFE/Shutterstock

Quando chegou a sua vez, Eric Trump – tal como o seu irmão mais velho – disse repetidamente em tribunal que “não se lembrava” dos vários documentos que processou. Ele se retratou como um executivo ocupado, acostumado a “derramar concreto” em vez de lidar com números contábeis. Ele insistiu que não tinha conhecimento das demonstrações financeiras de seu pai.

“Acho que nunca vi ou trabalhei em um demonstrativo financeiro”, disse ele a Amar. Em outro momento, ele disse: “Acho que tinha 26 anos na época. Não me lembro do que eu sabia na época.

Suas trocas ficaram mais tensas depois que Amer divulgou um e-mail de 2013 do ex-controlador da Organização Trump, Jeffrey McCaney. “Olá, Eric, estou trabalhando no relatório financeiro anual do seu pai”, começou McKenney, depois pediu ajuda a Eric para avaliar o crescimento de Westchester sob a visão de Trump.

Uma planilha relacionada usada por McConney para criar o relatório anual indicava que a entrada de Westchester foi baseada em um telefonema com Eric Trump.

Num outro e-mail desse mês – dirigido a Weiselberg e Eric Trump – McEnany escreveu: “Estou a trabalhar nas notas para o relatório financeiro anual do Sr. Trump e gostaria de incluir quaisquer grandes projetos de construção do ano anterior”.

Recomendado

Sob pressão, Eric Trump admitiu que pode ter respondido aos pedidos de informação de McCany, mas que “não se registrou” com ele para fins de relatórios financeiros.

Mais tarde naquela tarde, Amar usou uma série de e-mails para contestar a afirmação de Eric Trump no formulário de março de que ele estava apenas “vagamente familiarizado” com o avaliador da Cushman & Wakefield que avaliou a propriedade de Westchester.

“É muito inconsistente com o meu papel na empresa”, disse Eric Trump num depoimento em março, que Amar reproduziu num monitor de vídeo no tribunal. “Até onde eu sei, não estou realmente envolvido no trabalho de avaliação desta propriedade.”

O secretário jurídico de Engoron alegou que, desde os primeiros dias da investigação, o ex-presidente a identificou falsamente nas redes sociais como a “namorada” do senador democrata Chuck Schumer, acusando-a de influenciar o processo contra ele. Isto levou a uma ordem de silêncio parcial de Engoron para proteger a sua segurança e, em última análise, a uma multa de 15.000 dólares contra Trump por violá-la.

Kiss abordou o assunto na noite de quinta-feira, dizendo que muitas vezes sente “como se estivesse lutando contra dois inimigos” e é cético em relação a memorandos secretos enviados do escrivão ao juiz. Ela se defendeu da acusação de preconceito de Engoron: “Não sou misógina. Tenho um casamento muito feliz e tenho uma filha de 17 anos.

Outra advogada de Trump, Alina Hubba, saltou em defesa de Kiss, dizendo a Engoron: “Não vou permitir que alguém da minha equipe seja chamado de misógino”.