O rover Perseverance da NASA investiga os segredos de um antigo lago marciano

1.000 dias agora terça-feiraA missão atravessou um antigo sistema fluvial e lacustre, coletando amostras valiosas ao longo do caminho.

Marcando sua milésima terça-feira no Planeta Vermelho, NASAO rover In Perseverance concluiu recentemente um levantamento de um antigo delta de rio contendo evidências de um lago que encheu a cratera de Jezero há bilhões de anos. O cientista de seis rodas coletou o total até o momento 23 modelosNo processo revela a história geológica de Marte.

Principais descobertas em amostras de Marte

Uma amostra, chamada “Baía Lefroy”, contém grandes quantidades de sílica fina, uma substância conhecida por preservar fósseis antigos na Terra. Outro, “Otis Peak”, contém quantidades significativas de fosfato, que é frequentemente associado à vida como a conhecemos. Ambas as amostras são ricas em carbonato, o que preserva um registro das condições ambientais desde a formação da rocha.

As descobertas foram compartilhadas na terça-feira, 12 de dezembro, no encontro de outono da União Geofísica Americana, em São Francisco.

História geológica da cratera de Jezero

“Escolhemos a cratera Jezero como local de pouso porque as imagens orbitais mostraram um delta – evidência clara de que um grande lago já encheu a cratera. Um lago é um ambiente potencialmente habitável, e as rochas do delta são um ambiente ideal para enterrar sinais de vida antiga como fósseis no registro geológico”, diz o Projeto Perseverance. disse o cientista Ken Farley, da Caltech. “Depois de um estudo aprofundado, reunimos a história geológica da cratera, mapeando a sua fase lacustre e fluvial do início ao fim.”

Jezero se formou a partir do impacto de um asteróide há cerca de 4 bilhões de anos. Depois que o Perseverance pousou em fevereiro de 2021, a equipe da missão descobriu que o fundo da cratera é composto de magma subterrâneo ou rocha ígnea formada a partir de atividade vulcânica na superfície. Eles encontraram arenito e argilitos que marcaram a chegada do primeiro rio à cratera depois de centenas de milhões de anos. Acima dessas rochas estão argilitos salinos, indicando a presença de um lago raso que sofreu evaporação. A equipe acredita que o lago eventualmente cresceu para 35 quilômetros de diâmetro e 30 metros de profundidade.



Este conceito artístico retrata a água rompendo a borda da cratera Jezero em Marte, que agora está sendo explorada pelo rover Perseverance da NASA. A água entrou na cratera há bilhões de anos, criando um lago, um delta e rios antes que o Planeta Vermelho secasse. Crédito: NASA/JPL-Caltech

Mais tarde, a água corrente carregou as rochas de fora de Jezero, distribuindo-as pelo delta e por outras partes da bacia.

“Esses episódios da história de Jezero foram detalhados nas imagens orbitais, mas foi preciso um close-up meticuloso para entender a linha do tempo em detalhes”, disse Libby Ives, pós-doutoranda no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no Sul. Califórnia, governa a missão.

Modelos atraentes

As amostras de coleta persistente são tão grandes quanto um pedaço de giz de sala de aula e são armazenadas em tubos de metal especiais como parte da Campanha de Retorno de Amostras de Marte, um esforço conjunto entre a NASA e a ESA.Agência Espacial Europeia) trazer tubos para a Terra permitiria aos cientistas estudar amostras com equipamentos de laboratório potentes demais para serem levados a Marte.

Para decidir quais amostras coletar, a Diligence primeiro usa uma ferramenta abrasiva para raspar uma seção de rocha em potencial e, em seguida, usa instrumentos científicos de precisão para estudar a química da rocha, incluindo o Instrumento Planetário para Litoquímica de Raios-X, ou PIXL, construído pelo JPL.

Num alvo, que a equipa chama de “Bill’s Bay”, o PIXL detecta carbonatos – minerais que se formam em ambientes aquáticos com condições favoráveis ​​para a preservação de moléculas orgânicas. (As moléculas orgânicas são formadas por processos geológicos e biológicos.) Essas rochas eram ricas em sílica, que é excelente na preservação de moléculas orgânicas, inclusive aquelas relacionadas à vida.

“Na Terra, muitas vezes encontramos esta sílica fina no que antes era areia”, disse Morgan Cable, do JPL, vice-investigador principal do PIXL. “Na Terra, este é o ambiente onde os restos da vida antiga são preservados e posteriormente descobertos.”

Os instrumentos do Persistence são capazes de detectar estruturas microscópicas, semelhantes a fósseis, e alterações químicas deixadas por micróbios antigos, mas ainda não encontraram evidências de nenhuma delas.

O PIXL investigou outro alvo chamado “Ouzel Falls” e o instrumento encontrou ferro associado ao fosfato. O fosfato é um componente ADN e faz parte das membranas celulares de todas as células conhecidas da Terra e é uma molécula que ajuda as células a transportar energia.

Depois de avaliar as descobertas do PIXL em cada uma dessas manchas de abrasão, a equipe orientou o rover a coletar núcleos rochosos próximos: Lefroy Bay foi coletado próximo a Bill’s Bay, e Otis Peak em Ouzel Falls.

“Temos as melhores condições para encontrar sinais de vida antiga, onde existem carbonatos e fosfatos, que indicam um ambiente aquoso e habitável, e sílica, que é ótima para preservação”, disse Cable.

O trabalho de diligência, é claro, está longe de terminar. A quarta campanha científica da missão irá explorar a borda da cratera Jezero, uma cratera de rio que inundou o fundo perto da entrada do cânion. Ricos depósitos de carbonato são encontrados na borda, que se destacam em imagens orbitais em forma de anel dentro da banheira.

Mais sobre a missão

Um dos principais objetivos do trabalho do Perseverance em Marte é a astronomia, incluindo a busca por sinais de vida microbiana antiga. O rover será a primeira missão a caracterizar a geologia e o clima passado do planeta, preparar o caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos (rocha quebrada e poeira).

As missões subsequentes da NASA, em colaboração com a ESA (Agência Espacial Europeia), enviarão naves espaciais a Marte para recolher estas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para análise aprofundada.

A missão Mars 2020 Perseverance faz parte da abordagem de exploração Lua a Marte da NASA, que inclui as missões Artemis à Lua, para ajudar a preparar-se para a exploração humana do Planeta Vermelho.

A JBL, gerenciada pela NASA pela Caltech em Pasadena, Califórnia, construiu e gerenciou as operações do rover Perseverance.