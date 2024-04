Os jogadores estão felizes com o novo técnico do Alabama, Cullen DeBoer

Esta é uma coluna de opinião.

Deonte Lawson, um dos três defensores do Alabama nesta primavera, começou no Rose Bowl em janeiro.

Safety Caleb Towns foi cancelado após as semifinais nacionais e transferido para o estado de Ohio. Lawson, um linebacker intermediário, é um dos que estão presos na defesa.

Downs não quer jogar pelo Alabama sem Nick Saban como técnico. No sábado, após o jogo de primavera do Alabama, Lawson ofereceu a perspectiva oposta. O redshirt júnior de Mobile compartilhou algumas dicas sobre como as coisas estão indo bem com o novo técnico do Alabama.

Sim, você leu certo. Bem dito.

“As vibrações são boas”, disse Lawson. “Apenas a energia em torno do prédio. Quero dizer, os jovens jogadores, os treinadores, a vibração está lá, só dá vontade de jogar mais.

Saban tem tudo a ver com diatribes.

Aparentemente, o novo técnico Callen DeBoer tem tudo a ver com a vibração.

O veredicto após o primeiro A-Day de Deborah? Vou sair e dizer o que todo mundo no vestiário está pensando atualmente. Os jogadores do Alabama parecem mais felizes do que nunca graças à personalidade refrescante do seu novo treinador. Isso não quer dizer que DeBoer seja um treinador melhor que Saban, mas é seguro dizer que DeBoer é mais legal e mais pessoal que seu antecessor.

Como isso afetará a equipe neste outono? Veremos, mas com base no sucesso de DeBoer em Washington, sua abordagem amigável ao coaching está fazendo maravilhas por suas equipes.

Com Saban, Alabama é um programa que projeta medo. Seu discurso à mídia deu o tom. A maneira como ele tratou os assistentes técnicos estabeleceu um padrão. Não foi assim com DeBoer, e essa mudança drástica começou no primeiro dia em que ele pisou no campus.

Funcionários de longa data viviam nas periferias de Saban. Com DeBoer, as pessoas que trabalham para ele vivem literalmente fora do futebol.

O Alabama poderá ter sucesso com um treinador que não seja um tirano? os fãs perguntam. Aqui está um pensamento. Talvez o Alabama seja melhor.

O recorde de Saban nos últimos dois anos: 23-4.

Recorde de Debor em dois anos em Washington: 25-3.

Não é possível comparar os registros de uma escola do Pac-12 e de uma escola da SEC? Bom trabalho. Com base no jogo da primavera, o ataque do Alabama é melhor sob o comando do novo técnico. Foi o ataque contra a defesa no Bryant-Denny Stadium para dar as boas-vindas à era DeBoer, e o ataque do Alabama superou a defesa por 34-28. Ninguém realmente precisa perder tempo se preocupando com o funcionamento desse sistema de pontuação. As lições mais importantes são:

– O quarterback Jalen Milro completou três passes para 100 jardas. bom

– Jam Miller teve oito corridas para 83 jardas. O melhor.

– Alabama tem um novo receptor em Washington, Jeremy Bernard, que teve três recepções para 122 jardas. O melhor.

“Dia divertido”, disse DeBoer em sua declaração de abertura após o jogo, e essas foram duas palavras que Saban nunca disse juntos como técnico do Crimson Tide.

Os jogos de primavera em Seattle, Washington, não se comparam à forma como as coisas aconteceram em Tuscaloosa. Isso não é contra Seattle. Os fãs de futebol universitário aqui no Alabama se preocupam menos em avaliar os backups durante os treinos fora da temporada do que os fãs do Oeste se preocupam com o jogo.

DeBoer realmente não entendeu o que significava ser o treinador de futebol do Alabama Crimson Tide até o Dia A. Estava em seu rosto e voz. Fiz uma pergunta alegre ao treinador engraçado. Como foi o treinamento de primavera em Sioux Falls? Foi aí que DeBoer começou. Ele sorriu.

DeBoer perguntou a um funcionário sobre a visita.

“o que é aquilo?” DeBoer disse. “Setenta e dois mil? Ficamos envergonhados lá [in Sioux Falls], mas, você sabe, o melhor é que futebol é futebol e onde quer que você vá, você vê caras que querem sair, têm a oportunidade de ir jogar e jogar o jogo que amam. Mas este é um dia especial. Dia especial.”

DeBoer fez seu nome em sua alma mater, Sioux Falls. Ele treinou na Universidade de Washington na temporada passada, levando os Huskies ao jogo do campeonato nacional. Tem sido uma grande corrida para uma escola orgulhosa com a melhor história do futebol universitário. Por exemplo, o belo Husky Stadium, localizado às margens do Lago Washington, tem capacidade máxima para 70.138 torcedores. De qualquer forma que você olhe, é um grande estádio.

Para ter uma ideia das expectativas do futebol do Alabama, o primeiro A-Day de DeBoer teve um público relatado de 72.358 e muitos ficaram desapontados com o tamanho da multidão.

Os jogadores de DeBoer estão felizes com o seu novo treinador, mas será que isso se traduzirá em sucesso? Essa é a grande questão que se aproxima da primavera para o Alabama Crimson Tide.

Veja como Lawson, um linebacker intermediário, descreveu a abordagem de DeBoer como treinador.

“Como jogador, quero jogar duro por ele”, disse Lawson. “Sabe, quando você se conecta com alguém e tem um ótimo relacionamento fora de campo, você quer fazer o melhor por essa pessoa dentro de campo.

“Acho que ele se preocupa com seus jogadores. Ele nos diz que estamos juntos nisso o tempo todo, então quando você tem um treinador assim, ele tem vontade de competir.

Como Lawson compara DeBoer a Saban? Agora é aí que as coisas ficam interessantes.

“Você não pode ter uma conversa normal [Saban]Lawson disse. “São apenas negócios. Acho que agora você pode se abrir e ser você mesmo, não só no campo de futebol, mas também fora dele.

Talvez uma pessoa diferente.

Também poderia ser um grande jogador.

Lawson, o linebacker titular do Crimson Tide, sente que está se tornando o jogador que sempre imaginou para o Alabama. Ele dá crédito a DeBoer por algumas dessas mudanças. Lawson falou com autoridade e profundidade após o Dia A. Ele parecia confiante e relaxado. Ele diz que está se tornando um líder vocal no vestiário também.

Ele é diferente, e não apenas porque mudou seu número de 32 para zero nesta temporada.

“É um novo começo para mim”, disse Lawson sobre a transferência de sua camisa e tudo mais. “Era uma nova era no Alabama e eu queria começar meu próprio legado”.

E vamos voltar a ganhar títulos nacionais.

