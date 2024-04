Acidente de teleférico na Turquia: 174 presos no ar são resgatados

Um teleférico bateu em um poste na tarde de sexta-feira, fazendo seus passageiros descerem a encosta da montanha.

Anúncio

A última das 174 pessoas presas em teleféricos sobre uma montanha no sul da Turquia foi levada em segurança no sábado.

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas quando o módulo de um teleférico atingiu um poste de energia e explodiu nas rochas abaixo na sexta-feira.

Centenas de pessoas ficaram presas e mais de 40 ainda estavam presos no alto da montanha, 19 horas após o incidente.

O acidente aconteceu no teleférico Tunektepe, nos arredores da cidade mediterrânea de Antalya, durante o feriado de Eid al-Fitr.

Um total de 607 equipes de busca e resgate e 10 helicópteros foram mobilizados, alguns com capacidade de visão noturna.

As operações de resgate continuaram durante a noite de sexta a sábado.

A moradora de Istambul, Hatice Polat, e sua família foram resgatadas em uma operação que durou sete horas. Em declarações à Agência Anadolu, disse que a electricidade foi cortada e a cápsula tombou quatro ou cinco vezes.

“A noite foi terrível e ficamos com muito medo. Tínhamos filhos conosco e eles morreram”, disse ele.

“Ficar ali sete horas foi uma tortura. Ele treme a cada segundo e você fica constantemente com medo. … Foi muito traumático e não sei como vamos nos recuperar desse trauma.

A agência estatal Anadolu identificou o falecido como um turco de 54 anos. Os feridos foram seis cidadãos turcos e um cidadão quirguiz, incluindo duas crianças. Eles foram resgatados por helicópteros da Guarda Costeira.

Equipes da Agência de Resposta a Emergências da Turquia, AFAD, Guarda Costeira, Corpo de Bombeiros e equipes de resgate nas montanhas de diferentes partes do país estiveram envolvidas na operação.

Imagens na mídia turca mostraram um carro danificado com cabos na encosta de uma montanha rochosa, tratando dos feridos.

As autoridades disseram que um total de 543 socorristas e sete helicópteros, incluindo AFAD, guarda costeira, bombeiros e equipes de montanhismo de diferentes partes da Turquia, estiveram envolvidos nas operações de resgate.

As famílias estão migrando para resorts à beira-mar na sexta-feira, último dia de um feriado de três dias na Turquia que marca o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadã.

O teleférico do Município Metropolitano de Antalya leva os turistas da praia de Konyaalti ao restaurante e à plataforma de observação no topo do pico Tunektepe, de 618 metros.

É anunciado no TripAdvisor como uma atração “obrigatória”, oferecendo “panoramas deslumbrantes de Antalya e do Mediterrâneo”. A viagem dura nove minutos.

A linha do teleférico foi concluída em 2017. Recebe uma grande inspeção no início do ano e inspeções regulares ao longo do ano.

O Gabinete do Procurador-Geral de Antalya iniciou uma investigação.

Anúncio

Uma equipe de especialistas composta por engenheiros mecânicos e elétricos e especialistas em saúde e segurança foi nomeada para investigar a causa do incidente.