Os EUA realizaram dois ataques aéreos contra grupos alinhados ao Irã na Síria, disse a autoridade

12 Nov (Reuters) – Os Estados Unidos lançaram dois ataques aéreos na Síria neste domingo contra o Irã e seus grupos aliados, disse o Pentágono, na mais recente retaliação a uma série de ataques contra forças norte-americanas na Síria e no Iraque.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse em comunicado que os ataques tiveram como alvo um centro de treinamento perto da cidade de Albu Kamal e uma casa segura perto da cidade de Mayadeen. O presidente Joe Biden ordenou os ataques.

“O presidente não tem maior prioridade do que a segurança do pessoal americano e liderou a ação de hoje para deixar claro que os Estados Unidos protegerão a si próprios, ao seu pessoal e aos seus interesses”, disse Austin num comunicado.

Fontes locais disseram que os ataques tiveram como alvo um campo administrado por militantes pró-iranianos em uma área a oeste de Albu Kamal, na província de Deir al-Zor. O outro ataque ocorreu perto da fronteira com o Iraque e perto de uma ponte perto da cidade de Mayadeen, um reduto de militantes pró-iranianos, disseram as fontes.

O ataque foi o terceiro desde 26 de outubro, enquanto os Estados Unidos tentam reprimir uma onda de ataques de drones e foguetes contra tropas norte-americanas na Síria e no Iraque, desencadeada pela guerra Israel-Hamas.

O Irão e os seus apoiantes dizem que os Estados Unidos também são responsáveis ​​pela guerra declarada de Israel ao grupo militante palestiniano Hamas, que também apoia.

As forças dos EUA e da coligação foram atacadas pelo menos 40 vezes no Iraque e na Síria por forças apoiadas pelo Irão nas últimas semanas. Pelo menos 45 soldados dos EUA sofreram lesões cerebrais traumáticas ou ferimentos leves.

Os EUA têm 900 soldados na Síria e outros 2.500 no vizinho Iraque, numa missão para aconselhar e ajudar as forças locais que tentam impedir o ressurgimento do Estado Islâmico.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que os ataques ocorreram nas últimas horas e disse que uma revisão dos EUA estava em andamento para determinar se eles mataram ou feriram alguém.

Crescem as preocupações de que o conflito Israel-Hamas possa espalhar-se por todo o Médio Oriente, transformando as tropas dos EUA em bases isoladas em alvos.

Desde que o conflito Israel-Hamas eclodiu em 7 de Outubro, os EUA enviaram navios de guerra e aviões de guerra para a região, incluindo dois porta-aviões, para dissuadir o Irão e grupos apoiados pelo Irão. O número de soldados destacados na região está na casa dos milhares.

A Reuters relata que os militares dos EUA estão a tomar novas medidas para proteger as suas forças no Médio Oriente em caso de ataques de grupos suspeitos de serem apoiados pelo Irão, deixando aberta a possibilidade de evacuar famílias de militares, se necessário.

As autoridades dizem que as medidas incluem o aumento das patrulhas militares dos EUA, a restrição do acesso às instalações da base e o aumento da recolha de informações, incluindo drones e outras atividades de vigilância.

Reportagem de Phil Stewart em Sol e Sulaiman al-Khalidi em Amã; Edição de Lisa Schumacher e Sandra Maler

