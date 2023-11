A inflação global do Japão está a cair acentuadamente à medida que as pressões sobre os gastos diminuem

Índice de preços de bens corporativos de outubro sobe 0,8% ano/ano vs f’cast +0,9%

A inflação global caiu abaixo de 1% pela primeira vez desde fevereiro de 2021

Concentra-se em saber se a inflação impulsionada pela procura está a assumir o controlo

TÓQUIO (Reuters) – A inflação global do Japão caiu abaixo de 1% em outubro pela primeira vez em dois anos e meio, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira, à medida que uma ampla gama de commodities começou a enfraquecer.

O abrandamento da inflação baseada nas matérias-primas está em linha com as previsões do Banco do Japão, e os analistas dizem que a atenção está focada em saber se os salários e os custos da habitação aumentarão o suficiente para gerar um aumento dos preços no consumidor impulsionado pela procura.

“A inflação no atacado parece ter esfriado à medida que as quedas anteriores nos custos de matérias-primas e energia foram filtradas pelos preços domésticos entre empresas”, disse Takeshi Minami, economista-chefe do Instituto de Pesquisa Norinchukin.

Ele disse que o efeito dos subsídios governamentais para reduzir os preços da gasolina e dos serviços públicos levaria a uma redução da inflação ao consumidor até ao final do ano fiscal que termina em Março de 2024.

“Mas o ritmo da inflação ao consumidor será moderado à medida que a escassez de mão-de-obra e os salários mais elevados apoiarem os preços dos serviços”, disse ele.

O índice de preços de bens empresariais (CGPI), o preço que as empresas cobram entre si pelos seus bens e serviços, subiu 0,8% em Outubro, correspondendo à previsão média do mercado de um ganho de 0,9%, mas arrefecendo significativamente de 2,2. % de aumento em setembro.

Isto marca o décimo mês consecutivo em que a inflação global desacelerou, com a taxa de crescimento anual caindo abaixo de 1% pela primeira vez desde fevereiro de 2021, mostraram os dados.

O abrandamento deveu-se à descida dos preços da madeira, dos produtos químicos e dos produtos siderúrgicos, realçando o impacto da queda mundial dos preços das matérias-primas.

O aumento da inflação global levou muitas empresas japonesas a transferir mais custos para casa, levando o BOJ a actualizar as suas previsões de inflação nas previsões trimestrais divulgadas em Outubro.

O Banco do Japão afirmou que essa inflação de custos acrescidos se dissiparia e deveria ser substituída por aumentos de preços impulsionados ainda mais pela forte procura interna para acabar com as taxas de juro ultrabaixas.

O governador do BOJ, Kazuo Ueda, disse que o Japão está fazendo progressos constantes no sentido de cumprir a meta de 2% do banco, à medida que as condições para uma saída da política ultra-flexibilizada gradualmente diminuem.

Reportagem de Laika Gihara Edição de Sri Navaratnam e Sam Holmes

