Estamos na metade da temporada da NFL, e uma das principais perguntas que os fãs do New England Patriots estão se perguntando é: quão ruim pode ser?

Capítulos 2-7. Eles mandam o quarterback Mack Jones para lá todas as semanas (embora ele claramente não seja a resposta) e muitas vezes não têm opções melhores. O técnico do Golden Touch, Bill Belichick, parece ter partido pela primeira vez, enquanto seus planos de jogo e resultados continuam a cair. A Nova Inglaterra não luta assim há mais de 20 anos.

Eles têm a chance de virar a situação contra o Indianapolis Colts, mas esses Colts não são os molengas que você esperaria. Com Anthony Richardson escolhido na primeira rodada do draft para a temporada devido a uma lesão no ombro, eles têm uma pequena batalha para escolher Gardner Minshue como QB titular. Minshew é um jogador e na semana passada teve uma seqüência de três derrotas consecutivas contra o Carolina Panthers, levando os Colts para 4-5 na temporada.

Os Patriots não são tão ruins quanto os Panteras, mas estão perto. À medida que a lista internacional da NFL termina com este jogo final em Frankfort, os Pats começarão a sair do buraco que cavaram? Ou os Colts punirão um time muito pior na segunda semana?

