Onde você estará no eclipse solar total de 8 de abril? Ainda dá tempo de conseguir uma vaga

NOVA IORQUE – Onde você verá o eclipse solar total de 8 de abril? Seja por terra, mar ou ar, faltam apenas algumas semanas para escolher o seu local e ver o céu escurecer numa parte da América do Norte.

115 milhas de largura para quem mora dentro O Caminho da Escuridão TotalPode ser uma questão de sair e usá-lo Óculos especiais para eclipses Para ver o que é exibido. Para os milhões de pessoas que estão fora da trilha ou para aqueles que procuram melhorar suas chances de céu limpo, é pegar a estrada com um plano de jogo.

O eclipse atinge a costa do Pacífico do México pela manhã, atravessa os Estados Unidos do Texas ao Maine e sai do leste do Canadá à tarde. A maior parte do continente verá um eclipse parcial.

O clima será fundamental e o clima de primavera será arriscado na trilha. México e Texas oferecem as melhores chances de sol, disse o meteorologista canadense aposentado Jay Anderson.

“Não há garantia de sol em lugar algum – grandes oportunidades”, disse ele.

Andersen analisou dados de satélite dos últimos 20 anos para calcular com que frequência o tempo nublado ocorre em um local em qualquer dia de eclipse. Além do México e do Texas, existem outros locais promissores no caminho da totalidade, especialmente ao longo dos Grandes Lagos.

Dica: se você for flexível, comece a prestar atenção ao clima local daqui a 10 dias e faça seus planos com uma previsão de três dias. Os caçadores de eclipses muitas vezes alinham mais de um local e tomam decisões de última hora com base na melhor previsão, disse ele.

Um caçador de eclipses experiente recomenda escolher um local e transformá-lo em férias para que o eclipse não seja a “cereja no topo” e o único destaque – se as coisas não derem certo.

Tom Schultz viaja de sua casa de repouso na Costa Rica para a casa de seus sogros em Rochester, Nova York, para assistir ao eclipse com outros parentes.

“Se chover, teremos uma grande reunião de família”, disse Schultz.

A sênior Ann Marie Atkins poderia atravessar a cidade de San Antonio para ver o eclipse total, mas optou por participar de uma excursão liderada por um astrônomo a Mazatlán, no México, onde apostou em céus claros. Em outras viagens ela foi obstruída por nuvens. Para o eclipse de 2017 nos EUA, ele viajou para Nebraska e teve que lutar naquele dia para encontrar o melhor céu.

“É uma aposta. Você nunca sabe o que vai conseguir”, disse Atkins.

O tráfego pós-eclipse é uma preocupação particular, especialmente em áreas rurais como Texas Hill Country. Patrícia Moore, em Centro de Visitantes Bandera, o eclipse do “Anel de Fogo” do ano passado proporcionou um ensaio geral para a polícia e outros socorristas. A pequena Bandera – a “Capital Mundial do Cowboy” – espera multidões em festivais de música próximos aos finais de semana.

“Depois do eclipse será um desafio”, disse ele.

Como o eclipse cai na segunda-feira, vilas e cidades ao longo do caminho organizam um fim de semana de atividades e festas para atrair visitantes. Muitos festivais e encontros musicais são planejados em museus, parques, vinícolas e outros negócios.

Cataratas do Niágara Há vários dias de eventos e multidões são esperadas para o eclipse de 4 de julho, disse Sarah Harvey, porta-voz do Destination Niagara USA.

Existem várias oportunidades para assistir ao show no Parque Estadual das Cataratas do Niágara, e os famosos barcos turísticos Maid of the Mist podem operar, se o tempo permitir, disse ele. Mesmo que esteja nublado, disse Harvey, os visitantes “terão uma bela vista das cataratas”.

Em Waco, Texas, as festividades terminarão no dia do eclipse Atividades baseadas na ciência fora do Baylor's McClain StadiumUm touchdown é chamado de beco.

Pode ser tarde demais para conseguir um quarto em um navio de cruzeiro na costa do México para o eclipse, mas há outras opções aquáticas, incluindo um passeio na roda de pás Victorian Princess do Lago Erie. Erie, Pensilvânia.

Se os céus chamarem, a Southwest e a Delta identificaram aeronaves voando dentro ou perto do caminho do eclipse. Um voo especial da Delta de Austin para Detroit esgotou rapidamente, o que levou a companhia aérea a adicionar outro voo de Dallas.

Procurando um tipo diferente de lugar para observar o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra? O Indianapolis Motor Speedway receberá astronautas da NASA e outros convidados. O Cedar Point Amusement Park abre hoje no Lago Erie em Sandusky, Ohio. E isto Zoológico de Little Rock em Arkansas Tailgate organiza uma festa de arrecadação de fundos e convida os visitantes a observar a reação dos residentes do zoológico à escuridão do meio-dia.

Andersen, o meteorologista, disse que valeu a pena ver o “momento mágico especial” do eclipse total: “É a Taylor Swift dos fenômenos naturais”.

