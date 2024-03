O lançamento do SpaceX Crew-8 da NASA foi adiado para domingo à noite devido ao mau tempo

Atualizado às 21h27: Citando as más condições na trajetória de voo da espaçonave Dragon, a NASA e a SpaceX adiaram o lançamento do Crew-8 para domingo às 22h53.

História original: Dia de lançamento da Crew-8 para a Estação Espacial Internacional – desde que o tempo coopere!

A NASA e a SpaceX pretendem lançar às 23h16 EST um foguete Falcon 9 transportando quatro membros da Crew-8 a bordo da cápsula Dragon Endeavour da plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy.

No entanto, o 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial estima as chances de condições de “lançamento” em apenas 40%, citando um risco moderado a alto de precipitação, nuvens cúmulos e mau tempo no corredor de subida.

Prevê-se que o Falcon 9 voe na rota nordeste. O impulsionador do primeiro estágio do foguete criará estrondos sônicos no condado de Brevard 7 minutos e 38 segundos após pousar na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

A equipe espacial do Florida Today se conectará à cobertura de TV da NASA e fornecerá atualizações da missão em floridatoday.com/space a partir das 19h15.

Para obter as últimas notícias da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral e do Centro Espacial Kennedy da NASA, visite floridatoday.com/space.

Rick Neil Um repórter espacial na Flórida hoje (por suas histórias, Clique aqui.) Entre em contato com Neil pelo telefone 321-242-3638 ou rneale@floridatoday.com. Twitter/X: @RickNeale1

O espaço é importante para nós, por isso estamos trabalhando para trazer a você a melhor cobertura do setor e dos lançamentos na Flórida. Diários como este exigem tempo e recursos. Apoie-o com uma assinatura aqui.