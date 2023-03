Mercados da Ásia-Pacífico, Banco Central, Aumento de Taxa, RBA

3 horas antes

As ações listadas nos EUA da empresa de tecnologia Seay, com sede em Cingapura, saltaram 21,78% depois de divulgar seu lucro no primeiro trimestre. Último relatório de ganhos Na terça-feira.

“Medidas recentes de corte de custos, como congelamento de salários e cortes de pessoal, deram às ações da Sea uma recuperação muito necessária”, disse Jonathan Wu, analista sênior de pesquisa da Philip Securities.

O oceano sofreu bilhões de perdas nos anos anteriores.

A empresa reportou lucro líquido positivo de US$ 422,8 milhões impulsionado por melhorias de custo no quarto trimestre de 2022, em comparação com US$ 616,3 milhões no mesmo período do ano anterior.

“Uma surpresa positiva nos lucros do quarto trimestre de 2022 deve continuar a fornecer um impulso ascendente – principalmente porque o caminho para a lucratividade é um pouco mais claro”, disse Wu.