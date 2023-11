Gestor de fortunas da China, Zhongzhi, sinaliza falência e dívidas de US$ 64 bilhões

PEQUIM (Reuters) – O principal gestor de patrimônio da China, Zhongzhi Enterprise Group, disse ter até 64 bilhões de dólares em empréstimos a investidores, ameaçando reacender preocupações de que a crise de crédito de ativos do país esteja se espalhando para o setor financeiro mais amplo. .

A empresa, que tem uma exposição significativa ao setor imobiliário da China, pediu desculpas numa carta aos seus investidores, dizendo que valia cerca de 420 mil milhões de yuans (58 mil milhões de dólares) a 460 mil milhões de yuans (64 mil milhões de dólares).

De acordo com a carta divulgada na quarta-feira e vista pela Reuters, os ativos totais estimados de Zhongzhi são comparados a passivos de cerca de 200 bilhões de yuans.

Zhongzhi, com sede em Pequim, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O agravamento dos problemas em Zhongzhi, um interveniente-chave na indústria bancária paralela de 3 biliões de dólares da China – aproximadamente o tamanho da economia francesa – está a reavivar preocupações sobre o contágio, embora alguns analistas esperem que os reguladores tomem medidas para conter consequências mais amplas.

O setor imobiliário altamente alavancado da China tem sofrido com uma crise de liquidez desde 2020. Os incumprimentos dos promotores desde finais de 2021 prejudicaram o crescimento económico e abalaram os mercados globais.

Os gestores de fortunas ligados ao sistema bancário paralelo na China operam à margem de muitas das regras que normalmente regem os bancos comerciais e canalizam principalmente os rendimentos dos produtos patrimoniais vendidos a investidores de retalho para promotores imobiliários e outros setores.

O ‘grande’ buraco

Os sinais de problemas no Grupo Zhongzhi vieram à tona pela primeira vez em julho, quando a Zhongrong International Trust Co, uma empresa fiduciária líder controlada por Zhongzhi, não conseguiu efetuar pagamentos sobre dezenas de produtos de investimento.

“O buraco em seus livros é enorme. A empresa está uma bagunça”, disse Xu, que é investidor na Zhongrong Foundation Manufacturing, que forneceu apenas seu sobrenome devido à delicadeza do assunto.

Zhongzhi, cujos interesses comerciais vão desde a mineração até a gestão de patrimônio, disse na carta que os ativos do grupo estão concentrados em dívida de longo prazo e investimentos de capital, dificultando sua liquidação e lucro contábil.

“Estudos preliminares mostram que o grupo está gravemente insolvente e tem riscos operacionais contínuos significativos. Os recursos para pagar a dívida no curto prazo são muito inferiores ao nível de dívida global do grupo”, afirmou.

“O Grupo Zhongzhi pede desculpas profundamente pelas perdas sofridas aos investidores. Compreendemos perfeitamente a urgência, a importância e a seriedade de abordar este risco cumulativo”, disse o grupo na carta.

Altos riscos de inadimplência

Zhongzhi contratou uma das quatro grandes empresas de contabilidade para realizar uma auditoria à empresa e está à procura de investidores estratégicos, disse a sua administração aos investidores numa reunião em agosto, num vídeo visto pela Reuters na altura.

Os ativos subjacentes do Zhongrong Trust são principalmente relacionados a propriedades, que acarretam altos riscos de inadimplência, disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior para China da ANZ.

“A empresa não consegue recuperar o dinheiro em meio a problemas de ativos. Portanto, há grandes descontos em seus ativos.”

Começando na década de 1990 no comércio de madeira e imóveis, a Zhongzhi rapidamente se expandiu para negócios que vão desde fabricação de chips, saúde, veículos de energia nova e finanças, de acordo com seu site.

Seus negócios financeiros incluem confiança, gestão de ativos, seguros, futuros e gestão de patrimônio.

Zhongzhi tem vendido participações em algumas das empresas cotadas que controla e reduzido a dimensão dos seus negócios ao longo dos últimos anos, sob pressão após a repressão da China ao sistema bancário paralelo e à queda do mercado imobiliário.

“Se houver qualquer sinal de que os problemas de Zhongzhi estão a alastrar, é quase certo que os reguladores financeiros intervirão seriamente”, disse Christopher Bedore, vice-diretor de investigação sobre a China na Gavekal Dragonomics.

Acrescentou que o sector fiduciário representa apenas 5% do sistema financeiro total, pelo que os problemas não são necessariamente fatais.

Fedor disse que as chances de os investidores recuperarem totalmente seus investimentos são mínimas. “As autoridades podem certamente tornar os investidores de retalho inteiros se quiserem, mas darão as costas a anos de esforços para minar as garantias implícitas. Duvido que o façam.”

($ 1 = 7,2111 Yuan Renminbi Chinês)

Reportagem de Chii Tang e Ryan Wu; Edição de Sumeeth Chatterjee e Muralikumar Anantharaman

