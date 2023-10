Israel ataca campo de refugiados de Jabalya, em Gaza

Jerusalém

CNN

–



Um ataque israelita contra um comandante do Hamas no densamente povoado campo de refugiados de Jabalya, no norte de Gaza, causou danos catastróficos e matou dezenas de pessoas, segundo testemunhas oculares e médicos no enclave.

“Eu estava esperando na fila para comprar pão e de repente sete a oito mísseis caíram sem aviso”, disse Mohammad Ibrahim, testemunha ocular, à CNN.

“Havia sete a oito grandes buracos no chão, cheios de pessoas mortas e partes de corpos”, disse ele. “Parecia o fim do mundo.”

De acordo com um comunicado das Forças de Defesa de Israel, o ataque aéreo teve como alvo e matou Ibrahim Biari, que descreveu como um dos comandantes do Hamas responsáveis ​​pelo ataque de 7 de outubro a Israel, que matou mais de 1.400 pessoas e fez centenas de reféns.

As IDF disseram que “vários terroristas do Hamas” foram atingidos no ataque e que o Batalhão Central Jabalya assumiu o controle de edifícios civis.

No entanto, o Hamas negou veementemente que qualquer um dos seus líderes esteja no campo. Hazem Kasim, porta-voz do grupo militante, acusou Israel de tentar justificar o que descreveu como um “crime hediondo contra civis inocentes, crianças e mulheres no campo de Jabalya”.

A testemunha ocular Mohammed Al Aswad descreveu uma “cena terrível” após o ataque, dizendo à CNN que correu para o campo de refugiados para verificar a família quando ouviu os mísseis pousarem.

“Crianças corriam carregando outras crianças feridas, cinzas enchiam o ar. Corpos pendiam dos escombros, muitos deles não identificados. Alguns estavam sangrando, outros foram queimados”, disse Al Aswad à CNN por telefone.

As pessoas da região estão enlouquecendo, disse ele. “Vi mulheres gritando e confusas. Eles não sabiam se deviam chorar pela perda dos filhos ou correr atrás deles, principalmente porque havia tantas crianças brincando na vizinhança.

Imagens do local mostraram um grande abismo entre os escombros e os edifícios danificados. Palestinos e equipes de resgate podem ser vistos tentando encontrar vítimas, alguns usando as mãos para limpar os detritos.

Falando a Wolf Blitzer da CNN, o porta-voz das FDI, tenente-coronel Richard Hecht, acusou-os de “se esconderem atrás de civis, como fazem”. Lembrado de que havia muitos civis inocentes no campo, Hecht respondeu: “Esta é a tragédia da guerra” e instou os civis a irem para o sul.

O sul de Gaza também sofreu ataques aéreos mortais e as agências humanitárias alertaram repetidamente que não há lugar seguro no enclave isolado. O bombardeio de Israel em Gaza matou pelo menos 8.485 pessoas e feriu mais de 21 mil, segundo o Ministério da Saúde palestino em Ramallah.

No hospital indonésio, uma grande instalação médica perto de Jabalya, vídeos mostraram longas filas de corpos caídos no chão do hospital, enquanto os médicos corriam para tratar os ferimentos de dezenas de pessoas feridas, incluindo crianças.

O hospital estava superlotado e vários feridos foram vistos sendo tratados no local. O chefe do hospital, Dr. Atef Al-Khalhoud, estimou que muitas pessoas morreram na explosão.

“O que vemos é uma visão inimaginável: mártires feridos, centenas de corpos carbonizados”, disse outro médico, Mohammed Al Ran. “Tudo o que podemos fazer é pegá-los. A maioria dos ferimentos são causados ​​por explosivos, ferimentos na cabeça e amputações.”

Vinte casas foram “totalmente destruídas” na explosão, segundo o Ministério do Interior controlado pelo Hamas em Gaza.

Após o bombardeamento, a organização israelita de direitos humanos B’tselem condenou semanas de bombardeamentos aéreos israelitas sobre Gaza, afirmando num comunicado divulgado terça-feira que “a escala da matança israelita e a destruição contínua de Gaza são terríveis”.

“Mais de 8.000 pessoas foram mortas até agora, mais da metade delas mulheres e crianças. Os edifícios desabaram, deixando os moradores presos lá dentro. Famílias inteiras foram destruídas num instante. Este dano criminoso aos civis é intolerável e deve ser repetido. francamente – inclusive na guerra contra o Hamas, em tudo na guerra.” Não é permitido”, dizia.

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina descreveu o ataque como um “massacre”, citando “cenas documentadas arrepiantes” de crianças e mulheres. “Seus ossos estão em um massacre em grande escala realizado à vista do mundo e sob o pretexto de autodefesa”, acrescentou o comunicado.

A Arábia Saudita, o Irão, a Jordânia e o Egipto também condenaram o ataque, com o Egipto a acusar Israel de violar o direito internacional ao visar um colonato “desumano”. “O Egito considera esta uma nova violação flagrante das forças israelenses contra as disposições do direito internacional e do direito humanitário internacional”, disse o ministério.

Quando pressionado repetidamente durante o briefing da Casa Branca sobre o ataque a Jabalya e se Israel estava a fazer o suficiente para proteger os civis palestinianos, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que os EUA tinham “sinais de que estão a tentar”.

“Não vamos reagir em tempo real a todos os acontecimentos, mas certamente estamos cientes de que civis foram feridos”, disse ele. “Civis foram mortos aos milhares… reconhecemos isso, observamos e não aceitamos nenhuma morte de civis em Gaza.”

“Não é objetivo das forças israelenses sair e tirar deliberadamente a vida de civis inocentes, e elas têm feito esforços para minimizar isso”, acrescentou.

