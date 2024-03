O vencedor do jackpot de US$ 1,765 bilhão da Powerball, Theodorus Struck, revelado na Califórnia

Notícias dos EUA

Bilionário do Golden State!

O vencedor do segundo maior prêmio do jackpot da Powerball, no valor de US$ 1,765 bilhão, foi anunciado na sexta-feira – cinco meses após o sorteio que mudou sua vida.

Theodorus Struck foi nomeado representante do grupo que comprou o ingresso bilionário no mercado de Frazier Park, na Califórnia, para o sorteio de 11 de outubro. Loteria da Califórnia anunciada.

O recém-formado milionário foi descrito como um homem de 65 anos que mora em uma cidade montanhosa de cerca de 3.000 habitantes, que mora a apenas 500 metros da loja. De acordo com KGET.

“Ele adora os netos”, disse Mary Dryer, vizinha de Struck, à loja. “É muito bom estar perto dele. Notei que ele postou ontem: Proibido invadir.

O ingresso de US$ 1,765 bilhão foi vendido em outubro de 2023 no Midway Market & Liquor em Frazier Park, Califórnia. Facebook / Midway Market e Cervejaria

O paradeiro de Struig era desconhecido no momento do anúncio, e alguns de seus vizinhos e vizinhos não compartilhariam se soubessem.

“Eu não contaria se soubesse”, disse Rick Kotnick na loja, rindo, acrescentando que os dois costumam conversar sobre pesca.

Não foi revelado quantas pessoas faziam parte da equipe de enorme sucesso.

O grupo pode optar por pagar US$ 1,765 bilhão em 30 pagamentos ao longo de 29 anos ou optar por um pagamento único em dinheiro de US$ 774,1 milhões.

Nidal “Andy” Khalil fala a repórteres fora do Midway Market & Liquor em 12 de outubro de 2023, depois que sua loja vendeu US$ 1,765 bilhão em ingressos. PA

Jonathan e Chris Khalil, filhos dos coproprietários do Midway Market, posam com um cheque cerimonial apresentado a eles pelos funcionários da loteria em 12 de outubro de 2023. PA

No Golden State, devem ser divulgados o nome completo do vencedor e o nome e localização da empresa que vendeu o bilhete da sorte.

Os números vencedores são 22, 24, 40, 52, 64 e a Powerball vermelha é 10.

As chances de ganhar o Grande Prêmio da Powerball são astronômicas de 1 em 292.201.338.

O prêmio histórico de US$ 1,765 bilhão veio no 36º sorteio de um período de seca da Powerball que rendeu US$ 18 milhões em comissões e bônus durante aquela histórica corrida de jackpot de três meses.

De acordo com a loteria, “a Loteria da Califórnia permitiu que as escolas públicas arrecadassem US$ 119,5 milhões adicionais”.

“Anunciar grandes ganhos como este dá a todos os nossos jogadores esperança e uma chance de sonhar que serão os próximos”, disse o diretor da loteria da Califórnia, Harjinder K. Shergill Sima disse.

“Também nos dá a oportunidade de chamar a atenção para o nosso incrível trabalho de criação de financiamento adicional e suplementar para a educação pública na Califórnia. Assim, estudantes de todas as idades em todo o estado ganham graças aos nossos jogadores, aos nossos parceiros de varejo que vendem esses jogos divertidos, e a equipe trabalhadora aqui da Loteria.” É um dia emocionante para todos nós!”

O Midway Market, de propriedade familiar, localizado a 120 quilômetros ao norte de Los Angeles, no condado de Kern, recebeu US$ 1 milhão como a loja que vendeu o bilhete vencedor.

Na época, os funcionários acreditavam que o ganhador do jackpot histórico era frequentador assíduo de uma loja que jogava na loteria com frequência. KCAL

“No começo não acreditei. Acho que será a maior coisa que já aconteceu em Frazier Park”, disse o proprietário Nidal “Andy” Khalil ao Post em outubro. “Acredito que seja um dos meus clientes habituais, pois temos algumas pessoas que compram ingressos todos os dias”.

A vitória de US$ 1,765 bilhão fica US$ 28 milhões aquém da histórica vitória de Edwin Castro de US$ 2,04 bilhões em novembro de 2022.

Castro foi anunciado como titular do maior prêmio da Loteria Nacional e, desde então, aumentou seu impressionante portfólio imobiliário ao comprar vários veículos, incluindo um Porsche verde e vintage.

