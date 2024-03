Painel do Boeing 737-800 desaparecido após voo da United Airlines pousar em Oregon

O voo 433, transportando 139 passageiros e seis tripulantes, desapareceu na sexta-feira depois que o Boeing 737-800 parou no portão do Aeroporto Internacional Roke Valley-Medford, em Oregon, disse a United Airlines. Não ficou imediatamente claro como e quando o avião perdeu o painel após decolar do Aeroporto Internacional de São Francisco naquela manhã.

Não houve sinais de danos durante o pouso programado do voo e nenhuma emergência foi relatada a caminho do aeroporto de Medford, disse a companhia aérea. Nenhum ferimento foi relatado.

A diretora do aeroporto, Amber Judd, disse por e-mail que nenhum destroço foi encontrado no aeroporto depois que o avião pousou por volta do meio-dia e uma inspeção de rotina revelou o painel desaparecido. As operações do aeroporto foram suspensas para uma verificação de segurança na pista e retomadas minutos depois, disse Judd.