Gabinete aprova reabertura por Israel da passagem da fronteira norte de Gaza pela primeira vez desde 7 de outubro, disse autoridade

Soldados israelenses estão estacionados na fronteira de Erez com armas pesadas e veículos militares em 29 de fevereiro de 2024.





O Gabinete de Defesa de Israel aprovou a reabertura da passagem de Erez entre Israel e o norte de Gaza. Ataques do Hamas em 7 de outubroUma autoridade israelense disse à CNN na quinta-feira.

A autoridade israelense disse que a passagem seria aberta para permitir mais ajuda humanitária à Gaza sitiada. O gabinete também aprovou a utilização do porto israelita de Ashdod para entregar ajuda adicional a Gaza.

Não está claro como a reabertura será implementada; A quantidade de entregas de ajuda permitidas através das passagens ao longo da fronteira sul de Gaza tem sido, até agora, insuficiente em comparação com o nível de sofrimento humano no território.

A notícia da reabertura foi recebida com cautela pelas Nações Unidas. “Esta é uma notícia positiva, mas temos que ver como é implementada. Precisamos de um cessar-fogo humanitário e de ajuda massiva”, disse na quinta-feira o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric.

A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, a principal agência de ajuda a Gaza, foi marginalizada por Israel e restringida em partes do colonato – particularmente no norte, onde o risco de fome é elevado. Casos de fome relatado.

Desde Janeiro, os residentes do norte de Gaza foram forçados a sobreviver com uma média de apenas 245 calorias por dia, segundo a Oxfam.

O anúncio de quinta-feira ocorre em meio à indignação internacional com os ataques israelenses que mataram sete trabalhadores humanitários da Cozinha Central Mundial em Gaza. Israel disse que o ataque não foi deliberado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quinta-feira, que a situação humanitária geral em Gaza havia se tornado inaceitável e alertou Israel para tomar medidas para enfrentar a crise ou enfrentar as consequências.

Desde o ataque terrorista de 7 de Outubro, o bloqueio de Israel a Gaza matou mais de 32.916 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, levando a uma nova crise humanitária.Três quartos As pessoas no norte de Gaza sofrem de uma fome catastrófica, de acordo com um relatório apoiado pelas Nações Unidas.

As passagens terrestres para Gaza, através das quais grande parte da ajuda vital entra tradicionalmente na fronteira, são fortemente restringidas por Israel. Agências humanitárias culparam IsraelTambém proibiu a entrada de ajuda na região devastada pela guerra, mas Israel disse que “não havia limite” para a quantidade de ajuda que poderia entrar.

Antes do início da guerra, Israel bloqueou todo o acesso a Gaza por mar e ar, e controlou rigidamente as travessias terrestres. Era Dois cruzamentos operacionais com o enclave : Erez, que era para movimentação de pessoas, e Kerem Shalom, para mercadorias.

Em Rafah, que é gerida pelas autoridades egípcias, existe uma passagem com o Egipto e Gaza. Embora Israel não tenha controlo direto sobre esta travessia, monitoriza todas as atividades no sul de Gaza.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometeu cortar o fornecimento de eletricidade, alimentos, água e combustível aos territórios palestinos depois que militantes do Hamas mataram 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 reféns em Israel, em 7 de outubro.

A ajuda começou a fluir através de Rafah no final de Outubro e, após pressão dos Estados Unidos, Israel começou. Caminhões de ajuda foram autorizados a passar por Kerem ShalomNo final de Dezembro – mas a uma taxa muito inferior à dos 500 camiões comerciais e de ajuda no dia anterior à guerra.

Hoje, todos os 2,2 milhões de pessoas em Gaza não têm comida suficiente para comer, com metade da população à beira da fome e da fome, prevendo-se que atingirá o norte “a qualquer momento entre Março e Maio”. Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC).

A Cozinha Central Mundial foi fundamental para a popular nova rota marítima de Chipre, mas interrompeu as operações em Gaza depois de ataques aéreos israelitas terem matado os seus trabalhadores, juntamente com pelo menos duas organizações de ajuda humanitária.

