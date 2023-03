O senador republicano Rand Paul bloqueou uma tentativa de banir o TikTok de propriedade da China

WASHINGTON, 29 Mar (Reuters) – O senador republicano dos Estados Unidos Rand Paul bloqueou na quarta-feira um esforço para acelerar a proibição do TikTok, o popular aplicativo de mídia social de propriedade chinesa usado por mais de 150 milhões de americanos. de empresas de mídia social.

“Acho que devemos ter cuidado com aqueles que usam o medo para intimidar os americanos a abrir mão de nossas liberdades”, disse Paul no plenário do Senado. “Cada alegação de coleta de dados atribuída ao TikTok também pode ser atribuída a grandes empresas de tecnologia domésticas”.

O senador republicano Josh Hawley pediu a aprovação unânime do projeto de lei de proibição do TikTok. “Ele protege o povo americano e envia uma mensagem à China comunista de que você não pode nos comprar”, disse Hawley, acrescentando que o aplicativo espiona os americanos.

“Se os republicanos quiserem continuar perdendo eleições por uma geração, eles devem aprovar este projeto de lei para proibir o TikTok, o aplicativo de mídia social usado por 150 milhões de pessoas, principalmente jovens americanos”, disse Paul no plenário do Senado. “Nós realmente queremos seguir as proibições de fala chinesa? … Seremos como a China e proibiremos a fala que tememos?”

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse na semana passada que espera que a Câmara adote um projeto de lei para abordar o TikTok, mas o momento não está claro. Também não está claro como será a conta final do TikTok.

Um número pequeno, mas crescente, de democratas e republicanos levantou preocupações, citando a liberdade de expressão e outras questões, e se opôs à legislação que visaria o TikTok de maneira muito ampla.

O presidente-executivo da TikTok, Shou Zi Chew, compareceu perante o Congresso na semana passada e enfrentou perguntas difíceis sobre questões de segurança nacional sobre o aplicativo de propriedade da ByteDance.

A representante democrata Alexandria Ocasio-Cortez protestou contra a proibição do TikTok em um vídeo do TikTok na sexta-feira, chamando-o de “sem precedentes” e dizendo que o Congresso não tinha acesso a descrições classificadas do TikTok. “Simplesmente não parece certo para mim”, disse ela.

Na semana passada, três democratas na Câmara dos Representantes se opuseram à proibição do TikTok, assim como grupos de liberdade de expressão como a American Civil Liberties Union.

No início deste mês, o governo Biden exigiu que os proprietários chineses da TikTok alienassem sua participação ou enfrentariam uma proibição dos EUA. As tentativas do presidente Donald Trump de proibir o TikTok em 2020 foram bloqueadas pelos tribunais dos EUA. O TikTok diz que gastou mais de US$ 1,5 bilhão em esforços rígidos de segurança de dados e nega as acusações de espionagem.

Muitos democratas argumentam que o Congresso deveria aprovar uma legislação de privacidade abrangente que abranja todas as plataformas de mídia social, não apenas o TikTok.

O democrata Mark Warner e o republicano John Thune propuseram legislação de controle, que agora tem 22 co-patrocinadores do Senado, para dar ao Departamento de Comércio restrições que incluem o banimento do TikTok e tecnologias que representam riscos à segurança nacional. . Isso se aplica a tecnologias estrangeiras da China, Rússia, Coréia do Norte, Irã, Venezuela e Cuba.

Ball disse que o projeto de lei “basicamente daria ao presidente poder ilimitado para proibir a fala”.

Um número crescente de conservadores se opõe à mudança. O ex-representante republicano Justin Amash disse: “O regulamento não é sobre proibir o TikTok; trata-se de controlar você. Ele dá ao poder executivo amplos poderes que, com poucas verificações, podem ser abusados ​​de todas as maneiras que você possa imaginar.”

Um porta-voz da Warner disse: “Para ser bem claro, esta lei tem como alvo empresas como Kaspersky, Huawei e TikTok, que representam riscos sistêmicos à segurança nacional dos Estados Unidos – não usuários individuais”.

Relatórios de David Shepherdson; Edição por Josie Gao

