10 barcos naufragam no rio Ohio em Louisville: NPR

Equipes de emergência estão trabalhando para salvar 10 barcaças soltas de um rebocador no rio Ohio na orla de Louisville, Ky., onde uma barcaça carregando 1.400 toneladas de metano está parcialmente submersa. Foi um dos três navios perdidos que se ancoraram ao lado de uma barragem perto de uma usina elétrica.

“Neste momento, não há evidências de quebra de tanque ou vazamento, e há evidências de monitoramento de ar e água.” Louisville Metro Emergency Services disse. E, “Atualmente, não há impacto na ingestão de água ou na qualidade da água da Louisville Water”.

O incidente começou pouco depois das 2h, horário local, na terça-feira. Foi quando o rebocador, que estava rebocando 11 barcaças, atingiu uma “estrutura fixa na entrada do Canal de Portland, perto de McAlpine Lock and Dam”. Gabinete de Energia e Meio Ambiente de Kentucky.

Dez barcos naufragaram, três dos quais pousaram próximo a uma seção da represa McAlpine. As imagens da cena mostram um dos barcos ou sua carga batendo contra um píer no que parece ser as comportas do vertedouro da barragem.

As barcaças estão localizadas perto da Usina Hidrelétrica de Ohio Falls, operada pela LG&E e pela KU Energy.

“Estamos cooperando com as autoridades e as empresas de barcos enquanto trabalham para recuperar os barcos”, disse o porta-voz da empresa, Daniel Lowry, à NPR. “Parece não haver danos em nossas instalações, mas avaliaremos totalmente os danos assim que os esforços de recuperação do barco forem concluídos”.

Enquanto a Agência de Emergência de Louisville está liderando a resposta, o esforço inclui a Divisão do Vale de Ohio da Guarda Costeira dos EUA e o Departamento de Meio Ambiente e Energia de Kentucky. A CTEH, empresa privada, também está monitorando a qualidade do ar no local.

A ORSANCO – a Autoridade de Saneamento de Água do Vale do Rio Ohio – já está monitorando de perto a situação em relação aos possíveis impactos na hidrovia do desastre de resíduos tóxicos da Palestina Oriental a centenas de quilômetros a nordeste de Louisville.

No local de Louisville, a ORSANCO disse à NPR que não havia relatos de metanol ou outros produtos químicos sendo liberados no rio Ohio.

As autoridades planejam realizar uma coletiva de imprensa às 13h de quarta-feira para fornecer mais informações sobre o incidente.