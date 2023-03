Dois helicópteros militares colidiram perto de Fort Campbell, Kentucky

Dois helicópteros militares dos EUA colidiram durante uma missão de treinamento sobre Kentucky na noite de quarta-feira, disse um porta-voz militar.

Não foi informado imediatamente se houve vítimas. A porta-voz, Nondice L. Thurman, disse em um comunicado na quinta-feira que a condição dos tripulantes era desconhecida.

Governador Andy Beshear Ele disse no Twitter Fatalidades são esperadas, e a Polícia do Estado de Kentucky e a Divisão de Gerenciamento de Emergências do estado responderam ao acidente.

Dois helicópteros de ataque HH-60 Black Hawk colidiram durante uma missão de treinamento de rotina no condado de Trigg por volta das 22h, disse Thurman, que trabalha em Fort Campbell, uma extensa base militar na fronteira entre Kentucky e Tennessee. Relatório. Uma investigação sobre o acidente está em andamento, disse ele.