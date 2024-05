Ações sobem, dólar cai antes dos dados de inflação: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações asiáticas subiram, rumo ao segundo dia consecutivo de ganhos na terça-feira, com o enfraquecimento do dólar antes de um eixo inflacionário que deverá pesar na direção da política monetária global.

O índice MSCI AC Asia Pacific subiu, com as ações de Hong Kong liderando os ganhos. Os futuros de ações dos EUA e da Europa estavam firmes. O índice dólar Bloomberg caiu pelo terceiro dia, caindo face a todos os seus pares do Grupo 10, à medida que os investidores aumentavam a perspectiva de cortes nas taxas de juro nos EUA. A moeda da Austrália teve um bom desempenho. O rendimento do Tesouro de 10 anos ficou estável.

“O tom de risco altista pesou sobre o dólar americano e apoiou o dólar australiano”, escreveu o estrategista cambial de Corbay na APAC, Peter Dragicevich, em uma nota. “Se estivermos corretos em nossa avaliação de que o deflator central do PCE dos EUA se modera, os PMIs da China melhoram e/ou estranhezas estatísticas fazem com que a inflação na zona do euro se acelere novamente, acreditamos que o dólar poderá perder valor no final da semana.”

As ações imobiliárias chinesas avançaram depois de Xangai ter reduzido as taxas de entrada e o limite mínimo de hipotecas, à medida que as principais cidades chinesas seguem o apoio do governo central ao setor imobiliário. As ações de tecnologia na China subiram quando os principais bancos estatais chineses disseram que investiriam 114 bilhões de yuans (US$ 15,7 bilhões) em um fundo de investimento em semicondutores.

Os comerciantes lerão novos dados de inflação esta semana da Austrália ao Japão, à área do euro e aos EUA. O Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e o seu vice deram a entender que as taxas de juro deverão aumentar gradualmente agora que o país se afastou da norma de inflação de 0%. Os preços ao produtor do Japão em abril superaram as estimativas, subindo 2,8% em relação ao ano anterior.

“As coisas começarão hoje à noite, quando os EUA abrirem, e então, nos próximos dias, tudo o mais sendo igual, suspeito que serão impulsionados pelos fluxos do final do mês e, em seguida, pela importante divulgação do índice PCE”, disse Kyle Rhoda. Capital.Com Inc. Analista de mercado na “Tudo o que estamos vendo são correntes de maré regulares no mercado, quando nada está acontecendo e não há ninguém por perto.”

Espera-se que a taxa básica de inflação preferida do Federal Reserve mostre um alívio modesto quando cair na sexta-feira. O presidente Jerome Powell insistiu que são necessárias mais provas de que a inflação está no caminho certo para atingir a meta de 2% antes de flexibilizar a política. John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari e Lori Logan estão programados para falar esta semana sobre os banqueiros centrais dos EUA.

Entre as commodities, o ouro ficou estável. O petróleo avançou com o foco na reunião de oferta da OPEP+ de domingo e na demanda dos EUA antes do início da temporada de verão. O cobre retomou a sua recuperação à medida que o dólar enfraquecia e a China intensificou os esforços para reanimar os seus mercados de activos. O trigo atingiu brevemente seu nível mais alto em mais de nove meses devido a preocupações com a redução dos estoques. O óleo de palma atingiu o seu valor mais alto desde o final de Abril devido às expectativas de que as exportações dos principais produtores do Sudeste Asiático irão satisfazer a procura renovada dos grandes compradores.

O BCE não deve excluir a possibilidade de cortar os custos dos empréstimos nas suas reuniões de Junho e Julho, com o membro do Conselho do BCE, François Villeroy de Galhau, a reagir contra outras autoridades monetárias desconfortáveis ​​com a ideia de novos cortes. O economista-chefe Philip Lane disse ao Financial Times que o banco central deveria manter a política sob controle até 2024, apesar da possibilidade de um corte nas taxas de juros no próximo mês.

Embora um corte nas taxas do BCE em Junho tenha sido amplamente telegrafado, as medidas subsequentes permanecem pouco claras dada a incerteza sobre factores como o crescimento salarial e os combates no Médio Oriente. Os dados desta semana podem mostrar que a inflação subjacente na área do euro aumentou em maio.

Leia também: Sobre a regra ‘T+1’ que liquida as ações dos EUA em um dia: QuickTake

A regra “T+1”, que pode causar problemas aos investidores estrangeiros, entra em vigor quando os traders regressam do fim de semana prolongado – fazendo com que as ações dos EUA se liquidem num dia em vez de dois.

Alguns dos principais eventos desta semana:

O FMI está a manter discussões com autoridades ucranianas para rever as políticas económicas, enquanto o país procura desbloquear 2,2 mil milhões de dólares em ajuda na segunda-feira.

A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, fala no evento do BOJ em Tóquio; O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, e o membro do Conselho do BCE, Klaus Knott, discursam no Fórum Internacional de Política Monetária Barclays-CEPR na terça-feira.

Eleições de quarta-feira na África do Sul são as mais importantes desde o fim do apartheid

O Fed divulga a pesquisa econômica do Page Book na quarta-feira

Decisão sobre Taxas na África do Sul, Pedidos Iniciais de Desemprego nos EUA, Produto Interno Bruto, Estoques no Atacado, Quinta-feira

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fala no Clube Econômico de Nova York na quinta-feira

Dados do PIB do Canadá, Zona Euro e Turquia divulgados na sexta-feira

Desemprego no Japão, IPC de Tóquio, Produção Industrial, Vendas no Varejo, Sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% às 13h40, horário de Tóquio.

Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,3%

O Topix do Japão mudou ligeiramente

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,2%

Hang Seng de Hong Kong subiu 0,6%

A composição de Xangai foi ligeiramente modificada

Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,3%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,1%

O euro subiu 0,2% para US$ 1,0880

O iene japonês subiu 0,1% para 156,69 por dólar

O yuan offshore pouco mudou em 7,2577 por dólar

Criptomoedas

Bitcoin caiu 2,7% para US$ 67.726,88

Ether caiu 1,3% para US$ 3.837,44

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos pouco mudou, em 4,46%.

O rendimento de 10 anos do Japão subiu um ponto base para 1,035%

O rendimento de 10 anos da Austrália pouco mudou em 4,27%

materiais

