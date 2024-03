Juiz da Geórgia apresenta algumas acusações contra Trump e outros no caso eleitoral de 2020

Washington – Um juiz do condado de Fulton lançou na quarta-feira várias acusações contra o ex-presidente Donald Trump e cinco outros em um caso em que eles supostamente tentaram influenciar os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia.

A ordem sumária do juiz da Suprema Corte, Scott McAfee, afirma que as seis acusações envolvidas Carga de 41 contagens Um grande júri do condado de Fulton em agosto deverá anular a devolução. Dessas seis acusações, Trump foi acusado de três.

O ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, e os advogados Rudy Giuliani, John Eastman, Ray Stallings Smith e David Seeley juntaram-se a Trump no desafio de seis contagens. Todos se declararam inocentes das acusações contra eles.

O advogado de Trump, Steve Sato, disse que a decisão do tribunal de rejeitar a contagem foi correta.

“Esta decisão é uma aplicação adequada da lei porque a promotoria não apresenta alegações específicas de irregularidades em qualquer uma dessas acusações”, disse ele em comunicado. “Todo o caso contra o presidente Trump constitui interferência política e eleitoral e deveria sofrer impeachment”.

Julgamento da McAfee

As seis acusações relacionavam-se com várias alegadas tentativas de exigir que os funcionários do Estado violassem os seus juramentos de posse ao abrigo da Constituição da Geórgia e da Constituição dos Estados Unidos. O juiz escreveu que o estado não especificou quais eram essas violações, dizendo que as alegações eram “gerais o suficiente para obrigar este tribunal” a rejeitar seis acusações.

“A preocupação do Tribunal é menor que o Estado não tenha alegado conduta suficiente por parte dos réus – na verdade, que alegue um excesso. No entanto, a falta de especificação de um elemento jurídico essencial é, na opinião do abaixo-assinado, perigosa”, escreveu McAfee. .

Ele disse que embora os seis relatos escritos contivessem “todos os elementos essenciais dos crimes”, eles “não forneceram detalhes suficientes sobre a natureza da sua prática, ou seja, o crime subjacente alegado”. Além disso, a McAfee escreveu que não forneceu aos réus informações suficientes para prepararem “razoavelmente” suas defesas porque invocaram as constituições da Geórgia e dos EUA “e, portanto, poderiam ter violado a lei de dezenas, senão centenas, de maneiras únicas”.

Juiz Scott McAfee no Tribunal do Condado de Fulton, em Atlanta, na terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Brian Anderson/AP/Bloomberg via Getty Images



A McAfee esclareceu que a sua conclusão não significa rejeitar toda a acusação contra Trump e os 14 co-réus. Em vez disso, os promotores da Geórgia podem buscar uma nova acusação além das seis acusações, disse ele.

Trump foi acusado de 13 acusações de fraude generalizada em agosto, apresentadas pela promotora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis. Ele é inocente. Outros dezoito foram acusados Juntar-se a eles no papel do ex-presidente num plano para alterar os resultados eleitorais da Geórgia, mas Quatro querer de Aceitaram Acordos de confissão.

O pedido da McAfee chega enquanto ele está lá Pesa um pedido separado Trump e seus oito co-réus não são elegíveis para processar Willis e seu gabinete devido a um relacionamento impróprio entre Willis e Nathan Wade, um dos promotores especiais que trabalham para o gabinete do procurador distrital.

Wade foi contratado para trabalhar no caso envolvendo Trump em novembro de 2021. Michael Roman, antigo agente do Partido Republicano; Acusado de bombardeio O relacionamento com Willis começou antes da nomeação de Wade em janeiro. Roman disse que o promotor distrital se beneficiou financeiramente do relacionamento, usando a renda que ganhou por seu trabalho no gabinete do promotor distrital de Wade para pagar várias viagens.

Willis e Wade arquivado em tribunal Eles tiveram um relacionamento romântico no mês passado, mas começou no início de 2022 – poucos meses depois de Wade ser contratado – e terminou no verão passado.

No entanto, um esforço para desqualificar Willis e o Ministério Público do Condado de Fulton do caso deu início a uma série de processos agressivos perante a McAfee no mês passado. Willis e Wade individualmente tomou uma posição Para responder perguntas sobre suas vidas pessoais e negociações financeiras.

Os dois dividiram as despesas relacionadas às viagens e negaram as acusações de irregularidades. Espera-se que a McAfee decida esta semana sobre a remoção de Willis e seu escritório do caso.

Trump foi processado no condado de Fulton Um em cada quatro Ele enfrenta tribunais federais e estaduais. Uma investigação está prestes a começar Este mês se origina na cidade de Nova York Alegações de que ele falsificou registros comerciais em conexão com o pagamento de “dinheiro secreto” para suprimir informações prejudiciais sobre ele antes das eleições presidenciais de 2016.

Ele também foi acusado em dois casos federais movidos pelo procurador especial Jack Smith em Washington, DC e no sul da Flórida. O O caso da DC Isso inclui esforços para impedir que o presidente transfira o poder após as eleições de 2020 e o seu caso na Florida. Suposto manuseio incorreto de documentos governamentais importantes Depois de sair da Casa Branca.

Trump se declarou culpado de todas as acusações e está tentando adiar qualquer julgamento dos casos até depois das eleições presidenciais de novembro. Ele está configurado Confrontando o presidente Biden Revanche de 2020.

Jared Eggleston contribuiu para este relatório.

