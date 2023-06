Estrela do Nuggets, Nikola Jokic é eleito MVP das Finais da NBA

Om YoungmisukRedator da ESPN6 minutos de leitura

DENVER – Nikola Jokic pode não ter ganho seu terceiro prêmio de Jogador Mais Valioso nesta temporada, mas ainda terminou com um troféu de MVP.

Além de conseguir o campeonato que deseja, Jokic foi nomeado o MVP das finais da NBA depois que o Denver Nuggets derrotou o Miami Heat por 94-89 no jogo 5 na Ball Arena.

Jokic eliminou o Miami com 28 pontos, 16 rebotes e quatro assistências. Como todos os adversários que enfrentou nesta pós-temporada, o Heat teve pouquíssimas respostas para Jokic.

Questionado sobre como era ser o campeão da NBA, Jokic disse a Lisa Salters da ESPN na quadra: “É bom. É bom. Trabalho feito, podemos ir para casa agora.”

Antes desta corrida pelo campeonato, Jokic, de 28 anos, já era considerado um dos melhores jogadores do campeonato. Mas agora que ele ganhou um campeonato e o MVP das finais, um membro do Hall da Fama da NBA diz que isso coloca o grande homem sérvio em uma estratosfera diferente.

“Isso o coloca em uma categoria lendária pelo que ele fez estatisticamente nas finais”, disse Isiah Thomas, ex-jogador do Detroit Pistons, à ESPN. “Não sei se alguém teve uma corrida estatística como pivô nas finais da NBA como ele teve nesta categoria.”

Após dois anos de debate sobre quem deveria ter sido o MVP da temporada regular entre Jokic, Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo, Thomas disse que é difícil discutir quem é o melhor jogador do mundo.

“Ei, agora mesmo, quando você é o campeão e seu time [wins the title]Você é o melhor jogador e o melhor time”, disse Thomas, o MVP das Finais de 1990. “E pode não ser. [the next] Cinco anos. Mas agora, quando você fala, ele é o melhor jogador no momento. E o melhor time é o Denver Nuggets.

“Quando você é um campeão, isso é tudo que importa. Se você pode dizer: ‘Sou o melhor do mundo’, mesmo que seja apenas por um dia ou um ano, que momento marcante. Para você. E então seja marcado. Todos concordam com isso. Sem grandes sentimentos.” .”

Jokic (41º no geral na segunda rodada em 2014) ultrapassou a 29ª escolha geral Dennis Johnson em 1979 para ganhar o MVP das Finais, de acordo com o ESPN Stats & Information. Ele também se tornou a terceira escolha de segunda rodada a ganhar o MVP das Finais, juntando-se a Willis Reed e Johnson. Estrelas de Utah).

Jokic se junta a Antetokounmpo, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Tim Duncan e Hakeem Olajuwon como os únicos jogadores estrangeiros a ganhar o prêmio das Finais. E ele fez isso montando uma das maiores sequências de pós-temporada de todos os tempos. Ele teve uma média de triplo-duplo na maior parte da pós-temporada até as finais. Ele teve 10 triplos-duplos durante esta corrida, oito em um período de 12 jogos.

Jokic teve algumas atuações impressionantes no jogo 4 no Phoenix Suns na segunda rodada, incluindo 53 pontos e 11 rebotes, e se tornou o primeiro jogador na história das finais a registrar um triplo-duplo de 30-20-10 com 32 pontos, 21 . rebotes e 10 assistências no jogo 3 em Miami.

“Jokic é o melhor de todos os tempos”, disse Kevin Durant, do Phoenix, depois que Jokic teve uma média de 34,5 pontos, 13,2 rebotes e 10,3 assistências contra o Suns. “Indo para baixo como um dos maiores centros de todos os tempos para tocar uma bola de basquete.”

O Nuggets de Jokic derrotou Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards de Minnesota na primeira rodada, Devin Booker e Durant de Phoenix na segunda rodada, LeBron James e Anthony Davis dos Lakers – derrotando Jokic e os Nuggets nas finais da Conferência Oeste de 2020. – nas finais da conferência antes de despachar Jimmy Butler e o Heat em cinco jogos.

Nikola Jokic é o jogador menos convocado (41º geral na segunda rodada em 2014) a ser nomeado MVP das Finais da NBA. Matthew Stockman/Getty Images

“Eu sei o quão grande ele é”, disse James sobre Jokic. “Eu sei o quão bom Jokic é. Há certos caras nesta liga que jogam de uma certa maneira, de uma certa maneira que eu quero jogar, e quando você tem um deles, você sempre está equilibrado. Para defender um jogador assim, ele vai marcar, rebote, chutar, etc. Por causa do talento, ele vê as jogadas antes delas acontecerem.

“Não há muitos caras assim em nossa liga. Então, quando a série começa, você já sabe que está enfrentando uma fera, não apenas o jogo dele. Todo mundo fica confuso com as estatísticas dele, mas eu não penso muito. As pessoas falam. [the cerebral part] do jogo dele. Talvez não falando sobre isso porque muitas pessoas não entendem, mas eu entendo. Ele é especial.”

Como James observou, Jokic estava na disputa pela terceira vitória consecutiva de MVP na temporada passada, o que o colocaria em rara companhia apenas com Larry Bird, Wilt Chamberlain e Bill Russell.

Nesta temporada, Jokic parecia cansado das conjecturas em torno da corrida de MVP entre ele, Embiid e Antetokounmpo. Depois de vencer dois MVPs anteriores, Jokic recebeu críticas daqueles que não acreditavam que ele era o melhor jogador da NBA.

Quando Jokic conseguiu 29 triplos-duplos na temporada regular, ficou mais alto quando os oponentes apontaram acusações de preenchimento de estatísticas. Alguns sugeriram que Jokic é Steve Nash desta geração, o primeiro passador em um time geracional que tinha ótimas estatísticas, mas não era o melhor jogador de sua geração ou não conseguiu vencer um campeonato.

Jokic sempre rejeitou as perguntas do MVP, dizendo que não se importa em ganhar o prêmio e se preocupa apenas em levar seu time a um campeonato. Mas depois que Jokic conquistou seu 100º triplo-duplo na carreira contra o Houston Rockets em 28 de fevereiro, o pivô admitiu que ouviu algumas críticas sobre por que ele não merecia vencer o MVP novamente.

“Quando você está preenchendo estatísticas, você sabe”, disse Jokic, irônico, quando perguntado sobre o marco triplo-duplo.

Questionado se o ouviu ser chamado de stat-bader, Jokic disse: “Sim, claro, é verdade”.

A corrida foi levantada por alguns como uma desculpa para o motivo pelo qual Embiid não foi selecionado antes de ganhar o MVP pela primeira vez nesta temporada. (Jogic terminou em segundo lugar na votação deste ano.)

O técnico do Nuggets, Michael Malone, não pôde deixar de defender Jokic.

Depois que Jokic levou o Nuggets a uma raspagem sobre o Lakers, Malone foi questionado sobre o que Jokic mostrou em suas lágrimas até agora na pós-temporada.

“Acho que ele está mostrando a outras pessoas nacionalmente que ele é real”, disse Malone no mês passado. “Como o que ele está fazendo é real. MVPs são reais. Triplo-duplos são reais. As narrativas estúpidas deste ano são estúpidas e um tanto ignorantes. Acho que Nicolas passou por três rodadas agora, onde está com uma média de triplo-duplo. Os playoffs.

“Você viu alguma estatística por aí? Estou falando sério. Chega de besteira. O cara é um grande jogador. Respeite-o. Pare de cortá-lo de joelhos.”

Para Jokic, vencer o MVP das finais é apenas o hardware mais recente que ele ganhou por seu jogo incrível. Mas isso aconteceria ganhando o hardware que ele realmente queria – o Troféu Larry O’Brien.

Jokic sempre deixou claro que ele é tudo sobre a equipe e ganhar quaisquer elogios individuais.

Jamal Murray espera que Jokic só possa melhorar. As defesas adversárias tentam jogar tudo em Jokic com pouco sucesso.

“Ele tem feito isso por tanto tempo em todos os níveis”, disse Murray. “Ele ganhou seu primeiro MVP e seus números foram ótimos [during] Segundo MVP. E seus números são melhores agora.

“Acho que há muito mais de Jok. Não veremos um lado de Jok em que ele estará o tempo todo, o jogo inteiro, puro domínio do que tem sido.”