Tabela de classificação da terceira rodada do British Open, atualizações ao vivo: Shane Lowry, Daniel Brown e Billy Horschel assumem a liderança no Royal Troon no sábado

Chegamos à metade do British Open e Shane Lowry está no controle total da tabela de classificação.

Lowry caiu para 7 abaixo após seu 69 no segundo round na sexta-feira, dando-lhe uma vantagem de dois chutes sobre o campo antes do dia emocionante em Royal Troon, na Escócia. Ele teve uma vantagem no segundo turno, já que os fortes ventos esmagaram totalmente a onda da tarde e mandaram muitos dos grandes nomes para casa mais cedo.

Daniel Brown acertou 1 a 72 na sexta-feira, liderando após o primeiro round. Ele começará a semana com 5-under no sábado com Justin Rose, que igualou a rodada mais baixa do dia de 3-under 68 na sexta-feira. Primeiro trio da Inglaterra e da Irlanda a liderar o British Open no meio do caminho desde 1951.

O melhor classificado Scotty Scheffler começará o dia com 2 abaixo de cinco arremessos atrás de Lowry. Scheffler, que já venceu seis vezes no PGA Tour nesta temporada, vem de uma vitória nos playoffs do Travellers Championship.

Como assistir à terceira rodada do British Open de 2024

A terceira rodada do British Open será transmitida pela USA Network e NBC, e poderá ser transmitida pelo Peacock.

