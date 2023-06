Será que os remanescentes de Cindy se transformarão em uma nova depressão tropical ou na tempestade tropical Amanhecer perto das Bermudas?

A tempestade tropical Cindy se dissipou no Oceano Atlântico na noite de domingo, mas o National Hurricane Center (NHC) está observando seus remanescentes para uma possível reconstrução no final desta semana.

O NHC disse que uma área de baixa pressão antes associada à tempestade tropical Cindy está produzindo chuvas e trovoadas dispersas a mais de 400 milhas ao sul das Bermudas.

Espera-se que fortes ventos de nível superior impeçam o desenvolvimento do sistema nos próximos dias. No entanto, o NHC disse que as condições ambientais se tornarão mais favoráveis ​​para algum crescimento gradual nos próximos sete dias.

Espera-se que o sistema se mova gradualmente para o norte no Oceano Atlântico ocidental e passe pelas Bermudas na quinta-feira.

O NHC dá 10% de chance de formação de restos de Cindy nas próximas 48 horas e 30% de chance de se desenvolver nos próximos sete dias.

Embora a área de chuva e trovoadas rastreada pelo NHC já tenha sido a tempestade tropical Cindy, se ela se transformar em uma tempestade tropical, receberá um novo nome: Dawn.

Porque o que sobrou da Cindy está fora de circulação.

Portanto, se uma tempestade se reagrupar para formar uma nova depressão ou tempestade tropical, ela receberá um novo número (Depressão Tropical Cinco) e depois um novo nome (Tempestade Tropical Don).