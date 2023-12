Bispo William Barber mantém aconselhamento jurídico nos teatros AMC – Prazo

Twitter

“Ninguém vai me deixar levar minha cadeira para casa. Deus me fez. Eu pertenço a este lugar. Tenho direito de onde me sentar. Você só poderá levar minha cadeira quando eu morrer e for para o céu. Até então, estou brigando.”

Em uma coletiva de imprensa hoje sobre o pedido de saída devido a uma disputa sobre assentos no AMC Fire Tower 12 em Greenville, NC, o Rev. Dr. William Barber disse.

O bispo Barber, 60 anos, sofre há muito tempo de uma artrite chamada espondilite anquilosante. Ele viaja com sua própria cadeira e sempre a utiliza no lugar dos assentos disponibilizados em locais públicos.

No entanto, na terça-feira, diz ele, a equipe do teatro não permitiu que ele usasse sua cadeira especial, alegando que havia risco de incêndio. Apenas cadeiras de rodas são permitidas, disse ele. Ele foi convidado a sair, a polícia foi chamada e o Rev. Barbeiro saiu.

Bishop disse que entrou em contato com o chefe do AMC Theatres, Adam Aaron. “Estou encorajado [by] O CEO e presidente da AMC é o irmão Aaron. Ele perguntou se poderia me encontrar em Greenville e discutir detalhadamente.

Arão, Rev. Segundo Barber, “ele deixou claro que não era assim que a AMC deveria funcionar.

“Na verdade, conversei com ele várias vezes. Ele é honesto e acredito que esteja falando sério”, disse o Rev. Barber à mídia reunida. “Ele não se beneficia com as pessoas tocando em seus cinemas. Nenhum CEO quer que as pessoas venham para fazer isso. sua empresa parece estúpida.

Questionado por um repórter local se ele estava pronto para ir atrás do pedido de desculpas, o Rev. Barber disse: “Já aceitei o pedido de desculpas. O perdão é o começo. Os próximos passos, em sua mente, são encontrar Aaron cara a cara e garantir que o que aconteceu com ele não aconteça novamente.

“Meu primeiro objetivo é me encontrar diretamente com o presidente”, declarou Bishop, “porque: isso. deveria. ter. nunca. deveria. acontecer.”

Ele se referiu repetidamente à Lei dos Americanos Portadores de Deficiência e à 145ª Emenda, e deixou claro que sua controvérsia não era racial, mas sim deficiência.

“Esta não deveria ter sido uma situação policial intensa. A polícia não deveria ter sido ameaçada com acusações de invasão… A lei é clara. O Título 3 proíbe a discriminação com base na deficiência em atividades ou acomodações públicas.

Questionado se estava bloqueando o corredor, o bispo disse que não. Na verdade, ele disse que já foi diretor de relações humanas do estado da Carolina do Norte e estava familiarizado com as leis pertinentes.

No momento do incidente, um gerente disse: “Disseram-me para voltar com um atestado médico”. Eles também disseram que trouxeram seguranças armados durante a altercação e um deles o provocou quando ele saiu.

Bishop esclareceu que não culpou os policiais, que lhe pediram desculpas após deixar o teatro.

Questionado sobre o que diria a Aaron quando se encontrassem pessoalmente, o Rev. Barber observou que manteve o assunto em sigilo. Mas ele disse: “Acredite em mim, se não vemos diferença, há muitas coisas que podemos fazer… Tenho conselho e aconselhamento. [Civil rights attorney] Harry M. Daniels e Maria Towne, presidente e CEO da Associação Americana de Pessoas com Deficiência.

“Mas ainda não chegamos lá”, disse ele. “Trata-se de mudanças sistêmicas, de quais mudanças políticas precisam ser feitas para que isso não aconteça com ninguém”.