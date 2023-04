Veja como assistir a SpaceX lançar seu primeiro voo de teste de Starship hoje (17 de abril).

Atualização em 17 de abril, 12h EDT: SpaceX agora é o alvo 9h EDT (1300 GMT/8h CDT) Apresentar sua primeira nave estelar e propulsor superpesado. Espera-se que um webcast de lançamento comece 8h15 EDT (1215 GMT).

O mundo estará assistindo hoje (17 de abril) enquanto a SpaceX tenta lançar sua Starship, o maior foguete do mundo, no espaço pela primeira vez, e você também pode fazer isso com um webcast gratuito da empresa privada de voos espaciais.

O primeiro voo de teste da nave espacial da SpaceX está programado para ser lançado a partir das instalações da Starbase da empresa, perto da vila de Boca Chica, no sul do Texas. 9h EDT (8h CDT/1300 GMT) no O início da janela de inicialização, que dura 150 minutos (por 10h30 EDT/1430 GMT) O webcast da SpaceX está programado para começar 45 minutos antes da decolagem 8h15 EDT (1215 GMT). Você pode assistir ou assistir ao vivo acima e na página inicial do Space.com no momento do lançamento Ao vivo do webcast da SpaceX (abre em nova aba) E os seus Canal do Youtube (abre em nova aba).

“Ganhar é possível, a emoção é garantida!” O fundador da SpaceX, Elon Musk, escreveu no Twitter depois de receber sua licença de lançamento da Starship da Federal Aviation Administration na sexta-feira (14 de abril).

Relacionado: Como funcionará o primeiro lançamento orbital da nave estelar da SpaceX

O primeiro lançamento orbital da Starship da SpaceX demonstrará a viabilidade do sistema de lançamento de próxima geração da empresa, o protótipo Starship SN24 da empresa em um propulsor superpesado (chamado Booster 7), que foi projetado para ser totalmente reutilizável. Com 395 pés (120 metros), é o foguete mais alto e poderoso do mundo. Somente seu primeiro estágio superpesado é alimentado por 33 motores Raptor movidos a metano.

A SpaceX usará a Starship para pousar os astronautas Artemis 3 da NASA na lua em 2025 e planeja usar a espaçonave para pelo menos três missões espaciais privadas, duas das quais levarão passageiros ao redor da lua. Starship é o plano da SpaceX de levar astronautas a Marte como parte do objetivo de longo prazo da empresa de colonizar o Planeta Vermelho.

“O Starship é um sistema de transporte totalmente reutilizável projetado para transportar tripulação e carga para a órbita da Terra, devolver a humanidade à Lua e viajar para Marte e além”, escreveu a SpaceX. Uma descrição do trabalho (abre em nova aba). “Com um experimento como esse, o sucesso é medido pelo quanto podemos aprender, o que informará e melhorará a probabilidade de sucesso à medida que a SpaceX acelera o desenvolvimento da Starship no futuro”.

O primeiro foguete Starship orbital da SpaceX fica no topo de seu propulsor superpesado no local de teste Starbase da empresa perto de Boca Chica Beach, no sul do Texas. (Crédito da imagem: SpaceX)

Para seu primeiro lançamento, a espaçonave da SpaceX decolará de sua base estelar, mas não tentará pousar. Em vez disso, o propulsor superpesado está com cerca de 3 minutos de voo e deve fazer um pouso suave e mergulhar no Golfo do México.

Enquanto isso, espera-se que o veículo Starship atinja uma velocidade orbital que o levará ao redor do mundo em direção a um ponto de mergulho no Oceano Pacífico, na costa do Havaí. Todo o voo de teste da Starship durará cerca de 90 minutos, de acordo com a SpaceX.

E as coisas podem não sair como planejado.

“Como em todos os experimentos de desenvolvimento, esse cronograma é dinâmico e sujeito a alterações, portanto, fique atento aos nossos canais de mídia social para atualizações”, escreveu a SpaceX em sua visão geral da missão. “À medida que entramos em um novo território, continuamos a apreciar o apoio e incentivo que recebemos daqueles que compartilham nossa visão de um futuro que a humanidade explora entre as estrelas!”

Nota do editor: Esta história foi corrigida para refletir que a Starship da SpaceX não atingirá a velocidade orbital durante seu primeiro voo de teste. Sintonize-se no Space.com na segunda-feira, 17 de abril, para assistir ao lançamento da primeira nave estelar da SpaceX às 9h EDT (1300 GMT). O webcast ao vivo está previsto para começar às 8h15 EDT (1215 GMT).

E-mail Tariq Malik tmalik@space.com Ou segui-lo @tariqjmalik. Siga-nos @Spacedotcom, Facebook E Instagram.