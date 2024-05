China diz que está começando a comprar apartamentos à medida que a crise imobiliária piora

Numa crise imobiliária sem fim, o governo chinês está a intervir como comprador de último recurso.

As autoridades chinesas tomaram a medida mais ousada na sexta-feira, revelando um plano nacional para comprar parte do vasto parque habitacional que definha no mercado. Eles também flexibilizaram as regras sobre hipotecas.

A agitação ocorreu poucas horas depois de novos dados económicos terem revelado uma dura verdade: ninguém quer comprar casas neste momento.

Os decisores políticos tentaram dezenas de medidas para atrair compradores de casas e reverter um declínio acentuado no mercado imobiliário, que mostra poucos sinais de uma recuperação iminente.