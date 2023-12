Biden está seguro após ser atropelado por um carro em uma carreata

WILMINGTON, DELAWARE (Reuters) – Presidente Joe Biden Na noite de domingo, uma carreata que fazia parte da equipe de segurança do presidente estava segura depois que o carro bateu no SUV, disse uma testemunha da Reuters.

Biden e a primeira-dama Jill Biden Ele deixou seu quartel-general de campanha quando o conflito eclodiu. A testemunha disse que Jill Biden também estava segura após o incidente.

Biden saiu da sede do Biden-Harris 2024 em Wilmington às 20h07 (01h07 GMT), após jantar com membros de sua equipe de reeleição, de acordo com a coletiva de imprensa da Casa Branca. Relatório.

Momentos depois de Biden responder à pergunta de um repórter, um sedã prateado com placa de Delaware atingiu o que parecia ser um SUV Motorgate que guardava um veículo motorizado em um cruzamento em frente à entrada da sede da campanha, disse o relatório do pool.

Imagens de televisão mostraram agentes do Serviço Secreto escoltando Biden até seu carro após o impacto.

O sedã prateado, que sofreu danos no para-choque, foi rapidamente cercado por agentes de segurança após parar. Os agentes pararam o carro e apontaram as armas para o motorista, que ergueu as mãos.

A testemunha disse que os Bidens retornaram em segurança para sua casa em Wilmington após o incidente.

(Reportagem de Steve Holland em Wilmington, Delaware; reportagem adicional de Kostas Pitas; escrito por John Krusel; editado por Sandra Maler e Stephen Coates)