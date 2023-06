ERCOT emite aviso de segurança voluntário devido ao requisito de registro esperado para elétrico – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Com a previsão de mais um dia de calor em todo o estado, o ERCOT está pedindo aos texanos que reduzam voluntariamente o uso de eletricidade na tarde de terça-feira, se for seguro, devido às temperaturas extremas e à expectativa de outro dia de demanda de energia.

O Aviso de Segurança Voluntário do ERCOT entrará em vigor na terça-feira, 20 de junho, das 16h às 20h. A agência disse que não é uma situação de emergência e que a proteção voluntária é uma ferramenta amplamente utilizada para ajudar a reduzir a demanda durante o pico de uso – normalmente a parte mais quente da tarde e da noite.

“O Aviso Voluntário de Segurança faz parte do Texas Advisory and Notification System (TXANS) da ERCOT, que alerta o público sobre as condições da rede”, disse a empresa. “ERCOT insta todas as agências governamentais, incluindo escritórios municipais e municipais, a implementar todos os planos para reduzir o uso de energia em suas instalações.”

Na semana passada, a ERCOT, a agência que administra a rede elétrica do estado, emitiu um alerta meteorológico de 15 a 21 de junho, esperando maior demanda devido às temperaturas mais altas.

Na segunda-feira, os texanos usaram 79.304 megawatts de eletricidade, superando o recorde de pico de demanda de junho em 3.000 megawatts. No verão passado, os ERCOT Texans estabeleceram 11 novos recordes de pico de demanda. O recorde histórico atual é de 80.148 MW, estabelecido em 20 de julho de 2022.

Seguindo o pedido do ERCOT na manhã de terça-feira, a Comissão de Serviços Públicos do Texas ecoou o pedido de proteção e instou os texanos a ajudar a reduzir a demanda na rede.

A ERCOT disse na terça-feira que usará ferramentas adicionais para gerenciar a rede de maneira confiável, incluindo o uso de energia de reserva, pedindo reduções de grandes clientes elétricos que se ofereceram para reduzir seu uso de energia e trazer mais geração online mais cedo.

Dicas de economia de energia podem ser encontradas aqui ercot.com/txans.

Por que reduzir o consumo?

• Superaquecimento. Grande parte do Texas está enfrentando temperaturas muito altas por um longo período de tempo.

• Registro requerido. Texas bate recorde por causa do calor

• Barreiras térmicas. As restrições da usina termelétrica forçada são maiores do que o normal.

• Solar. A produção de energia solar diminui à noite antes de ficar completamente offline ao pôr do sol.

• Ar. Baixa geração de vento em comparação com o desempenho histórico durante o pico do verão.

Mapa: quanto seu bairro vai sofrer com o calor extremo

As pessoas que vivem em cidades densas e áreas rurais remotas correm maior risco durante as ondas de calor, mostram os dados. Você pode ler a história completa da NBC News aqui. Use o mapa incorporado abaixo para encontrar sua área.

À medida que as temperaturas de verão sobem no norte do Texas, Ben Russell, da NBC 5, nos diz como podemos manter nossas contas de eletricidade baixas.