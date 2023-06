Aaron Gordon leva Nuggets à vitória no jogo 4, vantagem de 3-1 na série sobre o Heat nas finais da NBA

MIAMI – O Denver Nuggets precisava de alguém que não fosse Nikola Jokic ou Jamaal Murray para carregá-los no jogo 4, e Aaron Gordon concordou e agora eles estão à beira de seu primeiro campeonato da NBA.

Gordon marcou 27 pontos, o recorde de sua carreira nos playoffs, e fez 3-1 nas finais da NBA de 2023, quando o Nuggets derrotou o Miami Heat por 108-95. Denver pode conquistar seu primeiro título na história da franquia em casa na segunda-feira. O jogo 5 é às 20h30 ET.

Jokic não desistiu no jogo 4 com 23 pontos e 12 bolsas, mas foi para o banco depois de sofrer sua quinta falta com 9:24 restantes no quarto período e o Denver 10.

“Os caras intensificaram”, disse o técnico do Denver, Michael Malone. “Estávamos ganhando 13 no quarto período e eles começaram 8-0, o que coincidiu com Nikola recebendo sua quinta falta. Então saiu agressivo. Eles nos mantiveram em nossos calcanhares, e geralmente na temporada regular, quando Nikola sai, as coisas são meio bagunçados.

“Mas acho que não apenas esta noite, mas ao longo desses playoffs, não importa quantos jogos já jogamos, os minutos sem Nicolas foram bem. … Verdadeiramente uma vitória do time. Não estamos satisfeitos. Estamos indo para casa. Sabemos que temos muito trabalho a fazer e estamos fazendo um trimestre de cada vez.

Depois que Jokic ficou no banco por mais de cinco minutos, o Heat chegou a seis pontos – os grandes baldes sendo um Jeff Green 3 e uma bandeja e lance livre de Bruce Brown para um 10 com 3:59 restantes. – vantagem de pontos.

Murray estendeu sua seqüência ininterrupta para quatro jogos com pelo menos 10 assistências em sua primeira aparição nas finais, terminando com 15 pontos e 12 assistências em uma noite difícil em 5 de 17 arremessos. Ele está atrás apenas de Magic Johnson em jogos consecutivos das finais com pelo menos 10 assistências e não cometeu uma virada no jogo 4.

“Estamos prontos para ganhar um campeonato”, disse Murray. “Temos as ferramentas para fazer isso. Isso está em nossas mentes há algum tempo.”

Brown terminou com 21 pontos, incluindo 11 no quarto período.

Gordon se afirmou no meio do quarto, marcando 15 pontos no segundo e outros nove no terceiro, ajudando o Nuggets a levar a vantagem de 13 pontos para o frame final. Ele somou sete rebotes e seis assistências em seu nono jogo na carreira, fazendo 5 a 5 com pelo menos 25. Quatro desses jogos aconteceram desde 15 de janeiro.

“Eu pensei que Aaron Gordon estava enorme a noite toda”, disse Malone. “Ele trouxe seu capacete esta noite e foi um guerreiro em ambas as pontas para nós.”

Os 25 pontos de Jimmy Butler abriram caminho para o Heat se tornar o primeiro time na história da liga a se tornar o primeiro time na história da liga a vencer um campeonato. Bam Adebayo contribuiu com 20 pontos e 11 bolsas, e os jogadores de banco Kyle Lowry (13 pontos), Duncan Robinson (12 pontos) e Caleb Martin (11 pontos) foram fortes.

Os titulares Gabe Vincent e Max Strus somaram dois pontos em 38 minutos. O Heat piorou em casa novamente, desta vez acertando 45 por cento do campo e 8 de 25 de 3. Eles cometeram 15 turnovers e levaram a 17 pontos do Nuggets.

Jokic, a caminho do MVP das Finais, se tornou o primeiro jogador na história da NBA com 500 pontos, 250 rebotes e 150 assistências em uma única temporada. Ele apresentou os números de sexta-feira enquanto lutava contra uma dor no tornozelo após cair no pé de Strus no primeiro quarto.

O jogo foi interrompido faltando 2:07 para o fim do terceiro quarto, a terceira vez que o Nuggets jogou nesta temporada.

Uma pequena estatística engraçada para uma franquia prestes a cumprir seu destino.

“Estamos nos mantendo fiéis à nossa identidade e vamos dar a melhor oportunidade para fazer isso”, disse Malone.

(Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)