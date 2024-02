O que as eleições especiais de Nova York nos dizem sobre a batalha pelos subúrbios

Para os Democratas, uma vitória sugeriria – entre outras coisas – uma forma de reverter os actuais ataques republicanos ao crime e à imigração, que reconhecem ser um grande problema para a imagem do seu partido.

“Os eleitores deste distrito específico veem manchetes várias vezes por semana sobre imigrantes na cidade de Nova York”, disse o ex-deputado Steve Israel (DN.Y.), que ocupou o cargo antes de se aposentar em 2016. “As pessoas em Long Island realmente têm a percepção de que os imigrantes estão inundando a cidade de Nova Iorque e que a fronteira está fora de controle.

Se os Democratas vencerem, pode ser porque estão a aproveitar as tendências nacionais entre os eleitores suburbanos de classe alta. O 3º Distrito Congressional de Nova Iorque não é apenas suburbano: tem alguns dos eleitores mais ricos e instruídos do país. Ocupa o 16º lugar em renda média e o 30º no percentual de adultos com diploma universitário.

Foi isso que tornou a vitória republicana tão confusa para os democratas, que estão em todos os outros distritos com medidas semelhantes de educação e rendimento.

O 3º Distrito de Nova York – três quartos do qual fica no subúrbio do condado de Nassau e o outro quarto nos arredores da cidade de Nova York, Queens – é um dos 11 distritos vencidos pelos republicanos nas últimas eleições, classificado entre os 50 primeiros para adultos. com diplomas universitários. Os candidatos do Partido Republicano venceram apenas dois dos 20 principais distritos por renda média, incluindo o terceiro lugar de Nova York em 2022.

Se os republicanos conseguirem uma vitória, isso poderá fornecer um modelo para retornos suburbanos em outros lugares.

Isso não significa que os resultados eleitorais especiais da próxima semana serão o indicador perfeito para novembro. Isso ocorre porque esses subúrbios específicos podem ser muito diferentes de outros no país. O distrito – e Long Island de forma mais ampla – está se tornando republicano num momento em que os democratas dominam cada vez mais os subúrbios em outras partes do país.

Além da vitória de Santos, os republicanos também conquistaram três outros assentos na Câmara em Long Island, incluindo um eleitorado baseado no condado vizinho de Nassau que votou 13 pontos para o presidente em exercício Joe Biden em 2020, mas foi eleito republicano. Anthony D’Esposito ao Congresso em 2022.

As disputas por cargos estaduais e locais em Long Island seguiram um padrão semelhante. Então-rep. Lee Zeldin venceu os condados de Nassau e Suffolk por dois dígitos em 2022, e o Partido Republicano agora controla os escritórios executivos dos condados em ambos os condados, invertendo a cadeira em cada um dos últimos três anos.

Alguns estrategas do Partido Republicano apontam para um padrão de melhoria do desempenho republicano nos estados azuis – juntamente com o crescente descontentamento com o controlo democrata – desde que Trump deixou o cargo. Além das cadeiras de Long Island, os republicanos conquistaram duas cadeiras na Câmara nas eleições intermediárias de 2022 em lugares como Califórnia e Nova Jersey, e lutaram para ganhar uma posição em estados indecisos como Michigan e Pensilvânia.

Um distrito muito mais instruído e rico do que o 3º Distrito de Nova Iorque, atualmente controlado pelos republicanos, também está no subúrbio da cidade de Nova Iorque: uma cadeira no norte de Nova Jersey atualmente representada pelo Rep. Tom Keen Jr.Um vencedor por pouco em 2022.

“Nossas vitórias nos últimos dois ciclos ocorreram esmagadoramente em todos os tipos de estados azuis e nos subúrbios fora das grandes cidades desses estados azuis”, disse Don Constance, presidente do Fundo de Liderança do Congresso. O distrito planeja gastar US$ 4,3 milhões em publicidade, segundo dados do programa AdImpact. É uma quantia enorme porque Nova York é o mercado de mídia mais caro do país.

Observadores atentos de ambos os partidos consideraram o crime e a imigração como questões-chave na corrida a Nova Iorque, e os gastos com publicidade de campanha confirmam isso. De acordo com a AdImpact, todos os anúncios que os republicanos veicularam na corrida eleitoral em Nova York se concentraram na imigração.

“Eles fazem parte do país que não fica nem perto da fronteira mexicana, e essa é uma questão fundamental”, disse John McLaughlin, pesquisador republicano com vasta experiência em Long Island. “Eles estão realmente preocupados com o crime e dizem que é uma questão de imigração.”

A tática republicana é forçar os democratas a responder. Quase metade de todos os anúncios da campanha de Suozzi abordaram a imigração.

Publicidade dirigida por ele Na maioria das vezes, começa com a frase: “Você ouve muita besteira culpando Tom Suozzi pelo problema da imigração”.

Israel, antecessor de Suozzi no Congresso e antigo presidente da campanha dos Democratas na Câmara, não está convencido de que uma resposta directa aos ataques à imigração seja uma jogada inteligente.

“Sempre aconselho as pessoas na política: nunca joguem no território do adversário. Não deixe uma mensagem para eles. Não aprove a mensagem. A campanha de Suozzi tomou sua própria decisão tática e estratégica de que precisa enviar uma mensagem naquele território”, disse ele. “Estou muito interessado em ver se essa decisão é a certa. Se isso acontecer, acontecerá nos distritos eleitorais suburbanos de toda a América.

Ambas as partes podem gastar muito para uma vitória rápida. Espera-se que os democratas em Albany redesenhem o mapa do Congresso de Nova Iorque antes das eleições de Novembro. Long Island, atualmente representada por três republicanos, além da vaga vaga em Santos, será o alvo principal.

“Este é o aluguel mais caro que já vi em um distrito porque vai mudar”, disse Israel, citando uma enxurrada de anúncios de campanha. “Os democratas se concentrarão no redistritamento até novembro.”