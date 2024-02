Terremoto em Malibu, no sul da Califórnia. -NBC Los Angeles

Um terremoto de magnitude 4,6 a noroeste de Malibu causou tremores generalizados na tarde de sexta-feira, desde a costa até partes do interior do sul da Califórnia.

O terremoto foi relatado pouco antes das 14h, cerca de 11 quilômetros a noroeste de Malibu, nas montanhas de Santa Monica. Mais de uma dúzia de tremores secundários de magnitudes 3,0 e 2,7 foram relatados na mesma área em uma hora.

“Tem uma sequência de tremores secundários muito forte”, disse a sismóloga Dra. Lucy Jones, acrescentando que a probabilidade do terremoto ser um abalo preliminar para um evento sísmico maior está diminuindo rapidamente ao longo do tempo.

tremendo Em toda a área metropolitana de Los Angeles, cerca de 12 milhões de pessoas relataram. O terremoto foi sentido desde os condados costeiros de Los Angeles, Orange e Ventura, incluindo South Bay e Long Beach, até áreas do interior, como San Fernando Valley, centro de Los Angeles, Riverside, Irvine e Anaheim.

Leves tremores também foram sentidos em partes do norte do condado de San Diego.

Marla Dailey sentiu os tremores enquanto trabalhava em um consultório odontológico em Thousand Oaks.

A sismóloga Dra. Lucy Jones discute o terremoto de sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, em Malibu e arredores, no sul da Califórnia.

“Foi um grande choque”, disse Dailey. “Todos nós descobrimos o que estava acontecendo. Os pacientes estão bem e continuaram com a odontologia. É sempre um pouco estressante.”

Não houve relatos imediatos de danos significativos. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles Uma pesquisa de danos após um terremoto de alta magnitude estava conduzindo um procedimento padrão.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA não relatou nenhum tsunami.

A região tem uma série de falhas sísmicas, mas Jones disse que o terremoto ocorreu provavelmente na falha costeira de Malibu, que corre ao longo da costa nas montanhas de Santa Monica. A falha está perto das comunidades de Pacific Palisades, Westwood, Beverly Hills e Santa Monica. Sua extremidade leste encontra a falha de Santa Monica

O terremoto ocorreu na mesma data do terremoto de 6,5 em 1971 em San Fernando. Esse terremoto histórico matou dezenas de pessoas, causou mais de US$ 500 milhões em danos materiais e levantou temores de um colapso catastrófico da barragem. Sua origem foi no sopé das montanhas de San Gabriel, ao norte de Los Angeles, mas os tremores foram sentidos em uma ampla faixa do Vale de San Fernando.

Também na sexta-feira, um terremoto de magnitude 5,7 na Ilha Grande do Havaí abalou Oahu, incluindo Honolulu, a cerca de 320 quilômetros de distância. Esse terremoto não foi associado à atividade sísmica no sul da Califórnia.

Elizabeth Savolla Esta bolsa inclui tesouras, bandagens, gaze, cartões de seguro, cremes para cortes e erupções cutâneas, creme anti-séptico, comprimidos anti-histamínicos, xarope para tosse, tiras de álcool, colírios e água destilada.



Elizabeth Savolla O apito é a ferramenta mais importante em uma situação de emergência, pois ajuda as equipes de resgate a localizá-lo.



Cruz Vermelha Americana É importante que cada membro da sua família tenha sua própria mochila. Cada bolsa deve incluir tudo o que está mencionado nesta lista. Idosos, crianças e animais de estimação devem ter mochilas próprias. Se você tem animal de estimação, prepare uma sacola com comida e brinquedos.



Elizabeth Savolla Um poncho irá mantê-lo seco e protegê-lo da chuva. Também precisa de uma muda de roupas quentes.



Elizabeth Savolla Em um saco plástico, coloque sabonete, pasta de dente, escova de dente, desodorante, algodão, absorventes higiênicos, loção, lenços descartáveis, lâminas de barbear e toalhas femininas.



Elizabeth Savolla Essas lentes são usadas para proteger os olhos contra poeira e outros perigos.



Elizabeth Savolla Um saco plástico inclui uma cópia do seu documento de identidade, licença, passaporte e segurança social.



Elizabeth Savolla Recomenda-se um galão de água por pessoa, portanto, você deve ter pelo menos 3 a 5 dias de água.



Elizabeth Savolla Não se esqueça de levar um ou dois carregadores para o seu telefone e carregadores portáteis que podem ser pré-carregados e prontos para uso em qualquer lugar.



Elizabeth Savolla Todos os alimentos que você guarda devem ser não perecíveis. Não se esqueça de incluir um abridor de latas.



Elizabeth Savolla Como os desastres naturais podem ocorrer a qualquer momento, é importante ter uma lanterna na bolsa de emergência, mas também em todos os cômodos da sua casa. Certifique-se de ter baterias suficientes.



Elizabeth Savolla É importante ter um rádio com carregamento automático e baterias. Você pode comprar um combo de rádio que inclui lanterna, rádio e carregador de telefone.



Elizabeth Savolla Esses componentes são necessários para desligar o fornecimento de gás para sua casa.



Elizabeth Savolla Se você tem histórico médico, adicione uma lista de seus medicamentos e tome doses suficientes para uma semana.