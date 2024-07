Biden diz a aliados que sabe que tem dias para salvar a indicação

“Não vamos recuar. Seguiremos o exemplo do nosso presidente”, disse ele. “Vamos lutar e venceremos.”

No entanto, Sr. Os aliados de Biden dizem que o presidente reconheceu em particular que suas próximas aparições no fim de semana do feriado de 4 de julho devem correr bem, especialmente uma entrevista marcada para sexta-feira com George Stephanopoulos da ABC News e paradas de campanha na Pensilvânia e em Wisconsin.

“Se ele tiver mais dois incidentes como este, estaremos em um lugar diferente”, sabia ele. No final da semana, um dos associados, o Sr. Ele observa o desempenho hesitante e desfocado de Biden no debate. A pessoa, que conversou com o presidente nas últimas 24 horas, falou sob condição de anonimato para discutir a situação tensa.

Os relatos das suas conversas com aliados são os primeiros sinais públicos de que o presidente está a considerar seriamente se deve recuperar após um desempenho desastroso no palco do debate em Atlanta na última quinta-feira.

Em uma nova pesquisa do The New York Times e do Siena College, o ex-presidente Donald J. Trump agora lidera Biden por 49% a 43% entre os eleitores em todo o país, uma mudança de três pontos em direção ao Partido Republicano em relação à semana passada. Discussão. O défice de seis pontos sublinha os desafios crescentes da campanha e, embora alguns especialistas se preocupem que poderia ter sido pior, será mais difícil aguentar.