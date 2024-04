Brian Kohberger, acusado de assassinatos em Idaho, diz que dados de celular mostram que ele não estava perto de casa

Brian Kohberger, o estudante de pós-graduação acusado de matar quatro estudantes da Universidade de Idaho em novembro de 2022, planeja testemunhar que seu celular não estava nem perto do local na noite dos assassinatos, de acordo com um novo processo judicial de seu advogado. .

Kohberger já havia indicado seu álibi em documentos judiciais – que ele estava dirigindo no momento dos assassinatos às 4 da manhã. Em um documento apresentado na quarta-feira, a advogada de Kohberger, Anne Taylor, disse que tentará provar isso com o depoimento de um especialista em torres de celular que diria que o celular de Kohberger foi perdido para conectá-lo aos assassinatos.

Kohberger, 29, é acusado de esfaquear Ethan Chapin e Chana Kernodle, de 20 anos, e Madison Mohan e Kaylee Gonçalves, de 21 anos, em uma casa fora do campus na madrugada de 13 de novembro de 2022. Os oficiais verificaram. Quase sete semanas para o assassino, atraiu a atenção nacional e deixou as cidades universitárias vizinhas de Moscou, Idaho e Pullman, Washington, nervosas.

As autoridades prenderam Kohberger, um estudante de justiça criminal da Washington State University em Pullman, na casa de sua família na Pensilvânia, no final de dezembro. Mais tarde, ele foi indiciado por um grande júri.

Kohberger mantém sua inocência. Ele se declarou inocente em maio de quatro acusações de homicídio e uma acusação de roubo. Os promotores estão proibidos de falar sobre a maioria dos aspectos do caso por ordem do juiz.

Kohberger foi acusado depois que o DNA foi ligado ao botão de uma bainha de faca deixada no local, de acordo com os autos do tribunal. Os promotores apreenderam outros itens da casa e do carro de Kohberger e alegaram que suas características físicas correspondiam a uma descrição aproximada do intruso dada pelo colega de quarto sobrevivente.