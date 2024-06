Mortes por calor no Hajj: peregrinos egípcios ‘totalmente abandonados’

legenda da imagem, Tariq (à direita) diz que sua mãe, Effendia (à esquerda), de 77 anos, “não conseguiu comprar uma assadeira”.

autor, Sally Nabil

estoque, BBC Árabe

Relatório de Egito

3 horas antes

Acredita-se que centenas de pessoas morreram na Arábia Saudita devido ao aumento das temperaturas durante a peregrinação do Haj. Os mortos vieram de mais de duas dezenas de países, com a maioria das mortes no Egito. A BBC visitou uma comunidade que perdeu mais de 20 pessoas.

Muitos peregrinos egípcios vêm de aldeias pobres. Eles gastam as economias de suas vidas em uma viagem espiritual à cidade mais sagrada do Islã.

Effendia, uma mulher de 70 anos, mãe de cinco filhos, da província de Menufia, no norte, vendeu suas joias para pagar a viagem, contou-me seu filho mais novo, Said, mas morreu enquanto realizava seus rituais.

“A morte da minha mãe me quebrou”, ele chorou. Ele explica que o maior sonho de sua mãe era ir ao Hajj.

Effendia, uma viúva, viajou para Meca com visto de turista e não com visto oficial do Hajj.

Ele é uma das centenas de milhares de peregrinos não registrados que esperam cumprir suas obrigações religiosas este ano sem obter autorizações especiais para o Hajj.

As autoridades sauditas consideraram estas visitas não oficiais uma violação das suas normas. Mas o processo de obtenção de licenças oficiais para o Hajj pode por vezes tornar-se caro ou complicado.

Ela não aguentou o calor escaldante

Custa cerca de 6.000 dólares (4.700 libras) por pessoa para embarcar num comboio oficial do Hajj no Egipto, um país em profunda crise económica.

A viagem de Effendia foi organizada por um corretor local que cobrou metade do valor, mas prometeu um serviço cinco estrelas, diz sua família.

Dizem que a realidade é bem diferente.

No Dia de Arafat, que cai em 15 de junho deste ano, os peregrinos caminham do nascer ao pôr do sol no Monte Arafat – cerca de 20 km. [12 miles] De Meca – para orações e sermões.

“O ônibus os deixou a 12 km do Monte Arafat. Ela teve que caminhar”, diz Tariq, o filho mais velho de Effendia.

“Sempre que eu filmo ela ela joga água na cabeça, ela não aguenta o calor que está filmando.

“Ela parecia cansada em nossa última ligação.”

legenda da imagem, O filho mais novo de Effendia acusa os corretores de viagens locais de não fornecerem aos peregrinos proteção adequada contra o calor.

Os peregrinos geralmente ficam em tendas com ar-condicionado, há ônibus disponíveis para levá-los entre os santuários e instalações médicas são fornecidas.

Syed diz que Effendia e outros peregrinos não registrados “não têm nenhuma dessas instalações, estão completamente abandonados”. Ele acrescenta que tentaram se proteger do sol usando lençóis para montar uma barraca.

O corretor que organizou sua viagem não pôde ser contatado, disse sua família.

O Hajj é um dos principais pilares do Islã. Os muçulmanos devem participar nela pelo menos uma vez na vida – se forem financeira e fisicamente capazes – na esperança de regressarem da peregrinação limpos dos seus pecados.

É um dos maiores encontros religiosos anuais do mundo. Quase dois milhões de peregrinos viajaram para Meca este ano.

Mas ninguém esperaria que sua jornada terminasse com sua morte.

‘Eu quero ficar com ela’

As autoridades egípcias dizem que muitos dos peregrinos que morreram não foram registados, o que torna difícil determinar o número oficial de mortos. O Ministério das Relações Exteriores disse que seria necessário muito tempo e esforço para identificar os mortos e contactar as suas famílias.

O primeiro-ministro do Egito, Mustafa Madbouly, disse que todas as empresas de turismo envolvidas no envio de peregrinos não registrados para a Arábia Saudita serão investigadas.

“Sem a minha mãe, tenho medo”, diz a filha mais velha de Effendia, Manal, com os olhos cheios de tristeza.

Ele se lembra de como começou a gritar no momento em que recebeu a notícia da morte de sua mãe.

legenda da imagem, Manal diz que está com medo de não ter mais a mãe por perto

“Pouco antes de morrer, ela ligou para meu irmão e disse que sentiu sua alma deixando seu corpo. Eu gostaria de estar com ela”, Manal me conta, com lágrimas escorrendo pelo rosto.

Effendia morreu deitada para recuperar o fôlego na sombra da esquina da rua.

As crianças de coração partido se consolam com o fato de ela estar enterrada em Meca.