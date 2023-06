Heat vs. Nuggets, como assistir, probabilidades, onde transmitir e muito mais

Para assistir às finais da NBA, o nível de TV ao vivo do Hulu não é muito caro. O pacote de TV ao vivo do serviço de streaming oferece acesso a todos os jogos das Finais no ABC, bem como uma assinatura do ESPN+. A plataforma tem acesso a quase todos os canais necessários para assistir à temporada WNBA e ao Draft 20023 da NBA, incluindo ESPN, ESPN2, CBS, CBS Sports Network e Ion (verifique seu CEP para confirmar a elegibilidade). Além disso, este pacote oferece uma assinatura do Disney+ e, é claro, acesso à biblioteca de conteúdo público do Hulu. Os planos de TV ao vivo do Hulu também incluem armazenamento DVR ilimitado, um processo de configuração sem hardware e cancelamento online fácil.