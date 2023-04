O caso de difamação virou notícia de Tucker Carlson

WASHINGTON (AP) – Liquidação de US$ 787,5 milhões A Fox News e a Dominion Voting Systems liberaram executivos e talentos no ar de se posicionarem em um processo de difamação centrado na transmissão de falsas alegações da Fox. Uma eleição roubada apenas algumas semanas após a derrota do ex-presidente Donald Trump em 2020.

caso Mais figuras da Fox revelaram o que estavam dizendo sobre as reivindicações eleitorais fraudulentas, incluindo Tucker Carlson, o principal apresentador da rede que foi libertado na segunda-feira. . Sua partida inexplicável chamou a atenção para o que ele disse em milhares de páginas de depoimentos, e-mails e mensagens de texto da Dominion divulgados antes da seleção do júri no caso.

As mensagens de Carlson explodiram a divisão de notícias e o governo, revelando como ele se sentia em relação a Donald Trump. e justificou suas suspeitas de fraude eleitoral – então os advogados da Fox e o fundador da empresa, Rupert Murdoch, o contrataram como parte da defesa da empresa. O juiz de primeira instância decidiu que era claro ” Nenhuma das reivindicações eleitorais sobre o Dominion é verdadeira.

Aqueles que espalham mentiras eleitorais

“Sidney Powell Mentiras” Em 16 de novembro de 2020, Carlson disse a um produtor da Fox News que o advogado de Trump, Powell, teve uma troca antes de usar explosivos.

“Você continua dizendo ao nosso público que milhões de votos foram alterados por software. Espero que você prove isso muito em breve”, escreveu Carlson a Powell um dia depois. “Você os convenceu de que Trump vencerá. É uma coisa cruel e irresponsável de se dizer, a menos que você tenha evidências sólidas de fraude nessa escala. Não havia sinal de Powell respondendo.

Os advogados da Fox questionaram repetidamente as alegações de Carlson Powell Em suas transmissões: “Quando continuamos a pressionar, ela ficou com raiva e nos disse para parar de contatá-la”, disse Carlson aos telespectadores em 19 de novembro de 2020.

Carlson disse ao público que levava Powell a sério, mas não forneceu nenhuma evidência ou provou que o software Dominion usou votos desviados de Trump para Biden.

Em 23 de novembro de 2020, Carlson continuou a criticar Powell e a equipe jurídica de Trump, trocou uma mensagem de texto com a colega âncora da Fox, Laura Ingraham, e lamentou a inação do presidente em face dos dois turnos da Geórgia.

Depois de chamar de “abominável” que mais advogados não resistissem às reivindicações dos advogados de Trump tentando anular os resultados das eleições, Carlson escreveu: “Agora Trump, acabei de saber esta manhã, está sentado e deixando-os perder o Senado. Ele não se importa. Eu me importo. Tenho quatro filhos, pretendo morar aqui.

Cobertura eleitoral da Fox em 2020

Os telespectadores da Fox ficaram indignados quando a rede ligou para Joe Biden no Arizona na noite da eleição, uma chamada de corrida precisa. Os executivos e apresentadores da Fox começaram a se preocupar com as avaliações, já que muitos desses telespectadores fugiram para outros canais conservadores.

“Trabalhamos muito para construir o que temos. Eles (palavrões) destroem nossa credibilidade. Isso me deixa com raiva”, disse Carlson em uma troca com uma pessoa não identificada em 6 de novembro de 2020.

Em 8 de novembro, depois que Biden foi declarado vencedor, Carlson mandou uma mensagem para dois outros funcionários: “Os executivos entendem quanta confiança e credibilidade perdemos com nosso público? Estamos brincando com fogo, sério.

Mais tarde, quando outros mencionaram o Newsmax como um concorrente em crescimento, Carlson disse: “Com Trump por trás disso, uma alternativa como o Newsmax seria desastrosa para nós.”

Em uma mensagem de texto de 13 de novembro de 2020 para um produtor, Carlson se preparou para uma coletiva de imprensa de Trump: “Ele só é bom em destruição”, disse Carlson sobre o então presidente.

Mais tarde, ele acrescentou: “Ele está brincando com fogo”.

Trunfo

Jan. Em uma troca de texto com uma pessoa desconhecida em 4 de 2021, Carlson expressou raiva de Trump. “Estamos muito, muito perto de boicotar Trump na maioria das noites”, disse ele, acrescentando que “realmente mal posso esperar”.

Carlson disse que não há dúvida de que a eleição de 2020 foi fraudada, mas Trump e seus advogados desacreditaram tanto o caso deles – e figuras da mídia como ele – que “é irritante. Absolutamente irritante para mim”.

Dirigindo-se à presidência de quatro anos de Trump, Carlson disse: “Todos nós fingimos que temos muito a mostrar porque é muito difícil de digerir admitir o desastre que é. Mas vamos lá. Trump realmente não tem nenhum lado positivo.

Nas primeiras horas de 7 de janeiro de 2021, um dia após o violento ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, Carlson e seu produtor de longa data, Alex Pfeiffer, lamentaram como os manifestantes acreditavam que a eleição de Trump era uma farsa.

“Eles interpretam o presidente literalmente”, disse Pfeiffer. “Ele é responsável por tudo o que aconteceu hoje.”

“O problema é um pouco mais profundo do que eu diria”, respondeu Carlson.

“Obviamente, os problemas são profundos, mas no fundo Trump diz que foi roubado”, escreveu Pfeiffer.

“Não é um feto”, escreveu Carlson. “Ruim, mas um sintoma.”

Mais tarde, Carlson escreve sobre Trump: “Ele é uma força demoníaca, um destruidor. Mas ele não vai nos destruir. Tenho pensado nisso todos os dias durante quatro anos.”

Departamento de notícias da Fox

O vitríolo mais acalorado foi reservado para colegas da divisão de notícias e incluiu conversas com outras personalidades do ar, Laura Ingraham e Sean Hannity.

Na semana seguinte à eleição de 13 de novembro de 2020, Ingraham, Carlson e Hannity trocaram mensagens de texto nas quais criticaram a divisão de notícias. Tudo começou quando Ingraham apontou para um tweet do repórter Brian Lenas, que disse não ter visto nenhuma evidência de fraude eleitoral generalizada na Pensilvânia.

Ao que Carlson respondeu que Lenas o havia contatado e se desculpado, depois disse “sempre que ‘relatou’ alguma coisa”.

Mencionando o nome de outro colega que Ingraham apontou não ser uma farsa, Hannity respondeu: “Gente, eu venho contando a eles há 4 anos. Notícias que não fazem nenhuma notícia decolam.” “Eles odeiam, odeiam nós três”, disse Hannity em uma mensagem no Twitter segundos depois.

“Eles não querem ser apreciados”, respondeu Ingraham, e Carlson disse: “Eles são patéticos”. A conversa continua com Hannity lamentando os danos causados ​​à marca: “Em uma semana e um debate destruíram uma marca que levou 25 anos para ser construída e o estrago é incalculável”.

Em outra conversa de texto entre o trio três dias depois, Ingraham disse a seus colegas que sua raiva no canal de notícias foi “pronunciada”, seguida de “lol”. Em resposta, Carlson criticou dois âncoras da Fox: “Deveria ser. Dedicamos nossas vidas a construir uma audiência, e eles deixaram Chris Wallace e Leland (palavrão) Wittert arruiná-la. Demais.” Wallace e Wittert deixaram a rede.

Os três anfitriões começaram a pensar em um caminho a seguir depois que Ingraham disse que eles tinham “um poder tremendo” e como poderiam forçar mudanças juntos. A resposta de Carlson: “Claro. Primeiro temos que fazer exatamente o que queremos fazer. Essa é a chave. Leland Wittert parece ter o poder de fazer o que quiser. Nós também deveríamos.”

___

Escritores da Associated Press em Atlanta Christina A. Cassidy, Randall Chase em Dover, Tel. e Gary Fields, em Washington, contribuíram para este relatório.