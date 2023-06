Receita da Macy’s (M) no primeiro trimestre de 2023

Para o ano, espera ganhos ajustados de US$ 2,70 a US$ 3,20 por ação – uma grande redução em relação à orientação anterior de US$ 3,67 a US$ 4,11 por ação.

A operadora de lojas de departamentos, que inclui sua marca homônima Bloomingdale’s e a rede de beleza Bloomercury, agora espera vendas de US$ 22,8 bilhões a US$ 23,2 bilhões, abaixo da faixa anterior de US$ 23,7 bilhões a US$ 24,2 bilhões. A Macy’s espera que as vendas próprias e licenciadas comparáveis ​​caiam de 6% a 7,5%, pior do que a previsão anterior de queda de 2% a 4%.

A Macy’s superou as expectativas de lucro de Wall Street na quinta-feira, mas cortou sua orientação para o ano inteiro depois que as vendas discricionárias enfraqueceram significativamente em março.

Em um comunicado, o CEO Jeff Gennett disse que “as tendências de demanda enfraqueceram” para o produto preferencial a partir de março. Ele disse que a orientação “reflete remarcações incrementais de liquidação para lidar com o excesso de estoque de primavera no segundo trimestre, junto com ajustes na estrutura da categoria e nos níveis de estoque no final do ano”.

Veja como a Macy’s se saiu nos três meses encerrados em 29 de abril, em comparação com o que Wall Street esperava, com base em uma pesquisa com analistas da Refinitiv:

Ganhos de ações: 56 centavos ajustados vs. 45 centavos esperados

56 centavos ajustados vs. 45 centavos esperados Receita: US$ 4,98 bilhões e US$ 5,04 bilhões esperados

O lucro líquido da Macy’s foi de US$ 155 milhões, ou US$ 0,56 por ação, em comparação com US$ 286 milhões, ou US$ 0,98 por ação, um ano antes.

A receita caiu 7%, para US$ 4,98 bilhões, em comparação com US$ 5,35 bilhões no mesmo período do ano anterior. As vendas ficaram abaixo das previsões dos analistas.

As vendas comparáveis ​​com base em propriedade mais licença caíram 7,2% no trimestre, em comparação com o declínio de 4,7% esperado pelos analistas consultados pela Refinitiv.

As ações da Macy’s fecharam a US$ 13,59 na quarta-feira, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 3,69 bilhões. As ações da empresa caíram 34% até agora este ano. Isso ficou atrás dos ganhos de aproximadamente 9% do S&P 500 e da perda de aproximadamente 6% do XRT com foco no varejo no mesmo período.

Isso é notícia de última hora. Volte para atualizações.