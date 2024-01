NFL multa David Tepper em US$ 300 mil depois que dono dos Panthers joga bebida em fãs em Jacksonville

A NFL multou o proprietário do Carolina Panthers, David Tepper, em US$ 300 mil na terça-feira, em retaliação por Tepper ter jogado uma bebida nos fãs durante a derrota dos Panthers por 26 a 0 para os Jaguars, em Jacksonville, na terça-feira.

Depois que os Panteras passaram dois dias sem comentar o incidente, a equipe divulgou um comunicado de três frases de Tepper na noite de terça-feira que não continha nenhum pedido de desculpas.

“Estou profundamente apaixonado por esta equipe e lamento meu comportamento no domingo”, disse Tepper no comunicado. “Eu deveria ter deixado a segurança do estádio da NFL resolver qualquer problema. Respeito o código de conduta da NFL e aceito a disciplina da liga pela minha conduta.

A multa não prejudicará grande parte da fortuna de Tepper, pois representa menos de 1% de seu patrimônio líquido de US$ 20,6 bilhões.

No passado, os torcedores receberam proibições vitalícias por jogar bebidas nos jogadores. Alguns observadores acreditavam que a liga poderia suspender Tepper por pelo menos um jogo pelo que a NFL descreveu como “conduta inaceitável”. Mas não foi esse o caso.

“Espera-se que todos os funcionários da NFL se comportem sempre de uma maneira que respeite nossos fãs e reflita favoravelmente em seu time e na NFL”, afirmou a liga em comunicado.

Tepper divulgou o vídeo de um torcedor dos Jaguars jogando o conteúdo de um troféu da suíte do proprietário visitante nas arquibancadas do Everbank Stadium no domingo. O vídeo mostra Tepper ao lado do gerente geral Scott Fitter enquanto o incidente se desenrolava, enquanto o quarterback novato Bryce Young fazia uma interceptação, permitindo aos Jaguars correr os três minutos finais fora do cronômetro.

Foi a primeira derrota dos Panteras desde 2002. Eles terminaram com apenas 124 jardas líquidas e sete primeiras descidas, ambas classificadas como os piores totais em um único jogo na história da franquia.

Tem sido um ano difícil para Tepper, que demitiu o técnico Frank Reich em novembro após 11 jogos, o segundo mandato mais curto na história da NFL para um técnico que treinou pelo menos um jogo da temporada regular.

Com outra derrota no domingo e contra o Tampa Bay, os Panthers (2-14) terminariam com o pior recorde da NFL desde que a liga passou para um calendário de 17 jogos em 2021. Na maioria dos anos, os Panteras são pelo menos não. Contém 1 rascunho. A escolha foi a fresta de esperança, mas eles a trocaram com o Chicago Bears como parte de um pacote para passar para Young com a primeira escolha geral do ano.

Leitura obrigatória

(Foto: Bob Donan/USA Today)