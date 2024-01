Inflação na zona euro recupera em dezembro, alimentando discussões sobre corte de taxas

A inflação subjacente – que exclui os preços da energia, dos alimentos, das bebidas alcoólicas e do tabaco – diminuiu para 3,4% no mês passado, face aos 3,6% de Novembro.

O aumento global era esperado devido aos efeitos fundamentais do mercado energético, com os preços a cair modestamente. Os preços da energia caíram 6,7% em termos anuais em Dezembro e caíram 11,5% em Novembro.

Os dados de sexta-feira irão contribuir para o debate sobre a direção da formulação de políticas do Banco Central Europeu, com os mercados esperando que os cortes nas taxas comecem antes do verão.