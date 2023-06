As primeiras reações ao filme estrelado por Tom Cruise estão em – Deadline

filmes Paramount

Tom Cruise está de volta aos cinemas com a última parcela um alvo impossível As reações iniciais do filme ocorreram após sua estreia mundial em Roma.

Missão: Impossível – Dead Reckoning Parte Um Dirigido por Christopher McQuarrie, que co-escreveu o filme com Eric Jendresen. O filme é estrelado por Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Beck, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Henry Cerny.

Os jornalistas que compareceram à estreia na Itália elogiaram o filme de ação nas redes sociais, com Perry Nemiroff, do Collider, chamando-o de “outro vencedor para a franquia”.

“Novamente, o valor da produção está nas alturas, com cenários muito bem definidos e emocionantes, fotografados de maneiras que fazem você se sentir bem no meio da ação. A ênfase em capturar as coisas na câmera faz uma enorme diferença , e você pode sentir isso. twittou.

Nemiroff deu um alô a Atwell juntamente com, “Ela pode fazer tudo. Embora seja um herói que se destaca na ação e na comédia, ele tenta tirar suas pernas do mar dos outros. Um dos shows/arcos mais cativantes e um personagem muito agradável de assistir.”

Escritor do Aprox Mike Ryan twittou Seus sentimentos sobre a última parcela um alvo impossível Ele serve como a ambiciosa exploração/meditação de Christopher McQuarrie sobre IA e o caminho perigoso que podemos seguir. (Ele não gostou)”

De Kate Erbland IndieWire disse O filme é “a mais recente ‘Parte 1 de 2!!’ Faz um ótimo trabalho!! Os recursos parecem seu próprio filme enquanto configuram a próxima metade.”

Eric Davis do Fandango disse Eles divertiram-se muito” um alvo impossível Chamando-o de “um filme de ação impecável que nunca para de entreter. Cada sequência de ação é longa, louca e intensa. A história é grande e extensa, mas eu amo como esses dois se juntam e deixam você morrendo de vontade de saber o que está por vir.”

Germaine Lussier, do Gizmodo, ligou Cálculo morto parte um Ele disse que era “incrível” e a história era “dinamite” e “oportuna”. “Grandes novos personagens. Grande quantidade de ação e lances finais que fazem da franquia o top 2-3 de todos os tempos”, Lussier foi adicionado. “Às vezes pode ser um pouco denso, mas a velocidade e a intensidade mais do que compensam.”

Também da Screenrund é Joseph Deglmeier estimado Atwell disse que ela “rouba todas as cenas em que está” e que “aquele ato fez meu coração acelerar”.