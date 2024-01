Como assistir Samsung Galaxy descompactado 2024

(O inaugural Samsung Galaxy Unpacked Showcase de 2024 acontece na quarta-feira, 17 de janeiro) onde esperamos ver a revelação da tão comentada e provocada linha Samsung Galaxy S24, que inclui o telefone padrão, o Galaxy S24 Plus e o Galaxy S24 Ultra.

Nós blogamos ao vivo do evento, incluindo análises de última hora, previsões, notícias e vazamentos. Então confira nosso blog ao vivo Samsung Galaxy Unpacked 2024.

A Samsung apenas deu a entender que exibirá a próxima geração de telefones Galaxy, e com certeza o fará. Também esperamos algumas surpresas, como o tão aguardado Galaxy Ring, mas os rumores não indicam que será esse o caso.

No entanto, continue lendo e lhe diremos como assistir ao Samsung Galaxy Unpacked 2024 ao vivo.

Onde assistir Samsung Galaxy Unpacked 2024 ao vivo

Conforme mencionado, quarta-feira, 17 de janeiro é o dia do Samsung Galaxy Unpacked 2024. A cobertura ao vivo da palestra e da apresentação começará às 10h PT/13h ET/18h GMT. Para os australianos, será quinta-feira, 18 de janeiro, às 5h AEDT.

Se você quiser ver o showcase ao vivo, recomendamos dar uma olhada Canal da Samsung no YouTube. Naquele dia Site da Samsung Você pode se registrar para assistir à transmissão ao vivo e enviar um voucher de £ 50/AU$ 100 para gastar em dispositivos Galaxy. Infelizmente, essa oferta não existe se você estiver nos EUA. Mas se você encomendar um novo dispositivo Galaxy, poderá obter um crédito de US$ 50 que poderá usar para uma pré-encomenda do Samsung Galaxy S24, onde poderá economizar até US$ 970 em trocas.

Você pode obter as atualizações mais recentes antes e depois do evento seguindo as contas sociais da Samsung Celular Samsung no X.

DeGradar estará no Unpacked Showcase em San Jose este ano. Portanto, volte conosco para obter informações e atualizações de especialistas, pois estaremos blogando ao vivo nossas idéias sobre o Unpackaged e dando a você veredictos instantâneos sobre tudo o que foi revelado. Se você é fã de vídeos curtos, fique de olho em nós também Degrador Tiktok Claro, estamos falando da Samsung.

O que esperar do Samsung Galaxy Unpacked 2024?

Resumindo, você pode esperar todos os três novos telefones da série Galaxy S, que até agora dizem ser semelhantes à série Galaxy S23 em termos de design geral.

Conforme rumores, haverá algumas diferenças sutis no design exterior, incluindo uma tela plana, engastes de titânio e a troca da câmera telefoto 10x pela câmera com zoom 5x de 50 megapixels no Galaxy S24 Ultra.

Espere que o Samsung Galaxy S24 Colors e o Samsung Galaxy S24 Ultra Colors chamem sua atenção, mas caso contrário, a linha Galaxy S24 pode ter grandes mudanças em relação aos seus antecessores no lado do software.

A Samsung já divulgou recursos do telefone que se baseiam em algoritmos de inteligência artificial e, com rumores apontando para edição de fotos com tecnologia de IA semelhante ao Magic Editor do Google Pixel 8, tudo será sobre IA. O Galaxy S24 tem a capacidade de detectar tons em texto, o que faz parte do objetivo da Samsung de criar um “telefone AI” entre outros recursos para o telefone.

De acordo com os rumores, esperamos que os preços do Galaxy S24 acompanhem de perto os preços da série Galaxy S23. Isso significa que alguns dos melhores telefones Android nos modelos iPhone 15 e iPhone 15 Pro são três telefones acessíveis para comprar.

Agora não esperamos ver o Galaxy Ring, que será o primeiro anel inteligente da Samsung. Não esperamos nenhuma atualização nos smartwatches da empresa.