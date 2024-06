Quais são as maiores finais da NBA? Os Mavericks estão em uma seqüência de vitórias no jogo 4

O Dallas Mavericks Havia o risco de ser varrido celtas de Boston Sexta-feira entra no jogo 4 das finais da NBA de 2024. Com as costas contra a parede, o Mavericks causou uma das maiores surpresas da história das Finais.

O Mavericks perdeu uma vantagem de 48 pontos na vitória por 122 a 84 sobre o Celtics no American Airlines Center, em Dallas. A margem de 38 pontos marcou a terceira maior margem de vitória na história das Finais.

À medida que o Mavericks se torna o primeiro time da história a se recuperar de uma desvantagem de 3 a 0, muitos fãs da NBA podem se perguntar sobre outra conquista que não querem associada ao seu nome: quais são as maiores finais da NBA? Quais são os menores pontos marcados nas finais da NBA? Estamos protegendo você.

Jogo 4 das finais da NBA: Recapitulação do Celtics x Mavericks, destaques

Qual é a maior derrota na história das finais da NBA?

A maior derrota na história das finais da NBA pertence ao Utah Jazz. Aqui estão as seis* maiores derrotas nas finais:

1. Finais de 1998, Jogo 3: Chicago Bulls 96, Utah Jazz 54

Margem de vitória: 42 pontos

Karl Malone foi o único jogador do Jazz com dois dígitos, marcando 22 pontos e três rebotes. Shandon Anderson marcou 8 pontos como o próximo maior artilheiro de Utah. O Jazz marcou nove pontos no quarto período, o segundo menor número de pontos marcados no quarto período na história das finais. Enquanto isso, o astro dos Bulls, Michael Jordan, somou 24 pontos e Tony Kukok somou 16 pontos.

2. Finais de 2008, Jogo 6: Boston Celtics 131, Los Angeles Lakers 92

Margem de vitória: 39 pontos

Os titulares do Boston, Kevin Garnett (26), Rajon Rondo (21) e Ray Allen (26) somaram 73 pontos para vencer a série. O Celtics superou o Lakers por 34-15 no segundo quarto e, apesar dos 22 pontos do astro Kobe Bryant, o Lakers não conseguiu se recuperar. As 38 viradas do Lakers não ajudaram e levaram a 32 pontos no Boston.

3. Finais de 2024, Jogo 4: Dallas Mavericks 122, Boston Celtics 84

Margem de vitória: 38 pontos

Dallas usou uma sequência de 40-14 no primeiro e no segundo quartos para assumir uma vantagem de 50-25. Ele liderou por 61-35 no intervalo, depois ampliou sua vantagem para 88-52 faltando 3:18 para o fim do terceiro quarto. A estrela do Mavs, Luka Doncic, se recuperou de um jogo 3 sem brilho, marcando 29 pontos (25 no primeiro tempo), distribuindo cinco assistências, pegando cinco rebotes e registrando três roubadas de bola. Kyrie Irving somou 21 pontos e seis assistências.

4. Finais de 2013, Jogo 3: San Antonio Spurs 113, Miami Heat 77

Margem de vitória: 36 pontos

Tudo foi profundo para o Spurs neste. Eles acertaram 50% de suas cestas de 3 pontos (16 de 32), com sete de Danny Green e seis de Gary Neal fora do banco. Os Spurs superaram o Heat por 63-33 no segundo tempo, transformando uma vantagem de seis pontos em risadas no intervalo.

5. Finais de 1978, Jogo 6: Washington Bullets 117, Seattle SuperSonics 82

Margem de vitória: 35 pontos

Seven Bullets marcou dois dígitos com 21 pontos, 15 rebotes e cinco bloqueios de Elvin Hayes e 19 pontos cada de Bob Dandridge e Mitch Kubczak. Washington superou Seattle por 70-47 no segundo tempo.

D-6. Finais de 1985, Jogo 1: Boston Celtics 148, Los Angeles Lakers 114

Margem de vitória: 34 pontos

No chamado Massacre do Memorial Day, os Celtics perseguiram os Lakers. Kevin McHale marcou 26 pontos, todos os cinco titulares do Celtic marcaram dois dígitos (Larry Bird 19 pontos, nove assistências, seis rebotes, três roubadas de bola) e Scott Wedman marcou 26 pontos. 148 pontos é o máximo em um jogo de final.

D-6. Finais de 1961, Jogo 1: Boston Celtics 129, St.

Margem de vitória: 34 pontos

Tom Heinsohn fez 26 pontos e 11 rebotes, Bill Russell fez 15 pontos e 31 rebotes. Foi o terceiro de oito campeonatos consecutivos do Celtics.

Quais são os menores pontos marcados nas finais da NBA?