O ‘humilde’ ANC da África do Sul conversa com todos os partidos enquanto o país procura um caminho a seguir após as eleições

CIDADE DO CABO, África do Sul (AP) — Humilde Um resultado eleitoral sensacionalO Congresso Nacional Africano da África do Sul conversava com todos numa tentativa de formar um governo de coligação estável. A economia mais avançada de África Depois de perder 30 anos de maioria, disse um alto funcionário do partido no domingo.

O secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, disse que o partido estava aberto a todas as negociações. O principal partido da oposição é a Aliança DemocráticaIsto levou a um coro de críticas ao ANC ao longo dos anos, mas é visto por muitos analistas como a opção de coligação mais estável para a África do Sul.

ANC ganhou apenas 40% dos votos Nas eleições de quarta-feira perder o seu longo domínio na política sul-africana. O ANC era o maior partido, mas isso significava que o país tinha de formar um governo de coligação pela primeira vez desde que alcançou a democracia. O apartheid terminou em 1994.

O DA obteve a segunda maior votação com 21% dos votos e os dois partidos puderam combinar-se para formar a maioria.

Só porque Mbalula admite que os dois são como “petróleo e água”, dadas as suas diferenças ideológicas, não significa que casá-los será fácil. Mas ele deu a entender que o ANC seria flexível. Mbalula disse que o ANC estava a falar com todos, incluindo os outros dois principais partidos da oposição e vários partidos mais pequenos. Uma coligação pode reunir vários partidos e promover a unidade.

Mbalula disse que o ANC estava apenas a iniciar “conversações sobre negociações”.

“Não vamos falar com nenhum partido”, disse Mbalula. “Estamos analisando cenários, estamos analisando opções.”

Os resultados eleitorais deveriam ser anunciados formalmente pela Comissão Eleitoral Independente ainda neste domingo, carimbando uma decisão que já estava clara.

Dado que o novo parlamento da África do Sul reúne-se pela primeira vez e deve eleger um presidente no prazo de 14 dias após o anúncio dos resultados eleitorais, existe alguma pressão de tempo para avançar as negociações da coligação e reduzir a incerteza. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, líder do ANC, concorre a um segundo e último mandato.

A África do Sul é a principal voz do seu continente e Um mundo em desenvolvimento no cenário global E deverá assumir a presidência do Grupo dos 20 Países Ricos e em Desenvolvimento ainda este ano. É o único país africano desse grupo.

“Todos querem ver se a África do Sul consegue resistir à tempestade e sair do outro lado”, disse o analista político Oscar van Heerden à rede de notícias eNCA.

O ANC é o partido que tirou a África do Sul de um estado terrível Sistema de apartheid de segregação racial Sob o vencedor do Prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela. Esta eleição assistiu a um declínio sem precedentes no seu apoio, com os eleitores a abandonarem o partido devido ao seu fracasso em abordar a pobreza generalizada. Níveis muito elevados de desempregoBem como problemas com a prestação de serviços governamentais básicos a muitas pessoas num país de 62 milhões de pessoas.

“As eleições humilharam-nos, trouxeram-nos até onde estamos”, disse Mbalula, acrescentando que o ANC respeitou a vontade do povo sul-africano. “Nós os ouvimos”, disse ele.

Mbalula disse que o ANC não iria considerar as exigências MK do ex-presidente Jacob Zuma Ramaphosa renunciou como condição para negociações.

“Nenhum partido político irá ditar termos a nós, o ANC. Eles não vão… se você vier até nós com essa exigência, esqueça-a”, disse Mbalula.

Entre outras opções, o ANC poderia juntar-se ao MK e aos Combatentes pela Liberdade Económica, de extrema-esquerda, embora tenham sido considerados parceiros, o que poderia preocupar os investidores. Ambos se comprometeram a nacionalizar partes da economia da África do Sul, incluindo as minas de ouro e de platina, que estão entre os maiores produtores mundiais.

Van Heerden disse que uma aliança ANC-DA “provavelmente proporcionaria estabilidade”, mas alguns dentro do ANC se opuseram a ela. Outros partidos mais pequenos poderiam intervir para diluí-lo e torná-lo mais palatável para o ANC, disseram alguns comentadores.

“A promotoria abordou o ANC como um inimigo ao longo dos anos”, disse Van Heerden. “Os próximos dias serão muito difíceis. As pessoas precisam amadurecer a portas fechadas.

