O Boeing Starliner foi sucateado minutos antes da decolagem

A primeira tentativa da Boeing de pilotar seu ônibus espacial Starliner com astronautas foi cancelada no sábado, menos de quatro minutos antes da decolagem. O atraso foi acionado por um sistema de computador automatizado que atende as filas de voos nos minutos finais da contagem regressiva. A NASA disse na tarde de sábado que adiaria o lançamento para a próxima semana, no mínimo quarta ou quinta-feira, para permitir mais tempo para avaliar o problema com o sistema. Anteriormente, havia dito que tentaria começar no domingo.

Pouco depois de a missão ter sido abandonada no sábado, o presidente-executivo da ULA, Tory Bruno, disse que um dos três sistemas de computador que orquestram a sequência de lançamento nos minutos finais da contagem regressiva – liberando os grampos que seguram o foguete, por exemplo – demorou a chegar. on-line. Como resultado, o sistema automatizado encerrou a contagem regressiva. ULA é uma joint venture entre Boeing e Lockheed Martin.

A Boeing está ansiosa para lançar a missão. Ele enviará os astronautas da NASA Sunitha Williams e Butch Willmore à Estação Espacial Internacional por cerca de uma semana para testar como a espaçonave se comporta com os humanos.

“Eu sei que é um pouco decepcionante”, disse Steve Stich, chefe do programa do Grupo Comercial da NASA, sobre o atraso. “Estávamos todos entusiasmados, Butch e Suni estavam entusiasmados para voar. É uma espécie de voo espacial… toda vez que você vai para um voo tripulado, ou mesmo para qualquer voo, você tem a oportunidade de se esfregar.

Ele acrescentou: "Hoje você pode ver o quão próximos estamos. Temos essa capacidade pronta. Estávamos a três minutos e 50 segundos de distância e um ônibus Starliner estava pronto para partir.

Dado o facto de a nave espacial nunca ter voado com pessoas, as equipas da NASA e da Boeing disseram repetidamente que deveriam proceder com cautela e não tentar voar a missão até acharem que podem fazê-lo com segurança.

O teste de voo estava originalmente agendado para 6 de maio com a tripulação a bordo. Mas o voo foi atrasado devido a um mau funcionamento de uma válvula no segundo estágio do foguete. A válvula já foi substituída e estava funcionando bem no sábado, disseram as autoridades.

O lançamento fez parte do “Programa de Tripulação Comercial” da NASA, que terceirizou o transporte para a estação espacial para a Boeing e a SpaceX.

A SpaceX domina a produção comercial de foguetes e espaçonaves; Ele voou astronautas pela primeira vez e completou sua primeira missão de teste tripulada em maio de 2020. Esse voo foi um grande golpe para a NASA, pois levou sua tripulação a ser enviada ao espaço. Em 2011, o ônibus espacial foi aposentado, forçando a NASA a contar com a Rússia para transportar pessoas para a estação até que a SpaceX começasse a voar.

O Starliner da Boeing enfrentou contratempos e atrasos. Como esperado, dois voos de teste tiveram que ser realizados sem tripulação a bordo. Primeiro, no final de 2019, o computador interno do foguete desligou-se durante 11 horas, impedindo a nave de chegar à estação. A próxima tentativa, em 2022, chegou à estação espacial. No entanto, a empresa descobriu mais tarde que a fita usada para cobrir a fiação elétrica da cápsula era inflamável e que seus pára-quedas precisavam ser atualizados.