As ações da GameStop e AMC aumentam pela primeira vez em 3 anos após as postagens de Roaring Kitty

Nova Iorque

CNN

–



As ações da GameStop dispararam na segunda-feira, depois que os ganhos surpreendentes do trader nas redes sociais ajudaram a desencadear um frenesi de ações de memes em 2021. A turbulência não tem nada a ver com os fundamentos da empresa problemática – e tudo a ver com um desenho animado que um jogador compartilhou no Trader X, apelidado de Roaring Kitty.

As ações da GameStop dispararam 74% na segunda-feira após um relatório de Keith Gill X compartilhou um meme, marcando sua primeira postagem em três anos. As ações já haviam subido mais de 110% e foram interrompidas várias vezes na manhã de segunda-feira devido à volatilidade.

Os vendedores a descoberto viram US$ 1 bilhão em apostas contra a GameStop na segunda-feira, de acordo com a empresa de dados S3 Partners. Os vendedores a descoberto pretendem obter lucro com uma ação emprestando-a, vendendo-a e depois comprando-a de volta a um preço mais baixo.

As ações de outra ação memorável, a AMC Entertainment, subiram 78%. As ações do Reddit subiram cerca de 9%. As ações da Robinhood Markets, a plataforma de negociação que parou de comprar GameStop, AMC e outras ações comemorativas durante o frenesi de 2021, subiram 4%.

A imagem postada por Gill mostra um homem inclinado para frente em uma cadeira com um console de videogame na mão. GameStop estava lá Ele publicou o mesmo cartoon em fevereiro, mas com a seta azul e a cadeira. No desenho de Gill, eles são vermelhos. Essa memória é interpretada como significando “quando as coisas ficam sérias”. De acordo com Conheça seu Meme.

Gill não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da CNN.

As ações da GameStop desarmaram vários disjuntores – uma interrupção temporária e forçada nas negociações para acalmar os investidores por um tempo. Robinhood recorreu às redes sociais na segunda-feira para negar as alegações de que a GameStop havia interrompido as compras de ações em sua plataforma.

“Isto está errado. Robinhood não parou de comprar ações da GameStop”, disse a porta-voz da Robinhood, Anupriya Ghat, em comunicado à CNN. “O GME está vendo maior volatilidade e movimento, gerando limites e suspensões de negociação em todo o mercado. Eles abrangem todo o mercado e não são específicos do Robinhood.

Gill, que atende por “Deepf—-invalue” no Reddit, foi uma das principais forças por trás do subreddit WallStreetBets, que obteve retornos surpreendentes nas ações da GameStop. Os traders fazem ofertas nas ações do varejista, visando os vendedores a descoberto.

Os investidores de varejo enviaram outras ações para cima em 2021, incluindo AMC Entertainment e Bed Bath & Beyond. Eles são agora conhecidos coletivamente como ações meme ou ações de empresas que estão vendo oscilações mais amplas com base em sua popularidade do que em seus fundamentos entre as comunidades comerciais nas redes sociais.

Gill se descreveu como um day trader casual em depoimento durante uma audiência no Congresso de 2021 sobre GameStop Mania. Ele disse Ele não ajudou a alimentar o frenesi do GameStop Em vez disso, os investidores acreditaram que as ações eram uma perspectiva atraente.

“A ideia de que usei as redes sociais para promover ações da GameStop para investidores desinformados é absurda”, disse Gill em depoimento por escrito. “Deixei claro que meu canal é apenas para fins educacionais. … Se outros investidores individuais compraram ações é irrelevante para a minha tese.

Gill disse que comprou as ações da GameStop pela primeira vez no verão de 2019 e depois comprou as opções de compra. Ele aumentou sua posição ao longo do ano e em 2020 e testemunhou que acredita que “o mercado está ignorando a oportunidade única da GameStop”.

Mas ele não acredita que o máximo será de US$ 483 por ação em 2021.

“Na época pensei que era possível, mas com uma probabilidade muito baixa”, testemunhou Gill.

Gil é o personagem principal Filme de 2023 “Despejar dinheiro” (estrelado pelo ator Paul Dano), que retrata os acontecimentos antes e depois do short squeeze da GameStop.

À medida que as ações se liquidam no final do dia de negociação, os níveis podem mudar ligeiramente.