O Hamas afirma que dois reféns israelenses foram mortos enquanto as FDI infligem o que chama de “tortura psicológica” às famílias dos cativos

Israel disse que o Hamas estava realizando “tortura psicológica” na segunda-feira, depois que o grupo militante divulgou um terceiro vídeo em menos de 24 horas mostrando os mesmos três reféns detidos em Gaza, com dois dos últimos reféns aparentemente mortos.

“O Hamas foi gravemente atingido pelas FDI e tudo o que lhes resta é infligir dor psicológica às famílias. [of the hostages]Então deixo as FDI para esclarecer as coisas para as famílias”, disse o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, a repórteres na segunda-feira.

O primeiro vídeo, divulgado no domingo, mostrava clipes dos três reféns – Noah Arkamani, Itai Svirsky e Yossi Sharabi – falando para a câmera. Terminava com a legenda: “Amanhã iremos informá-lo sobre o destino deles”.

Um segundo vídeo divulgado na segunda-feira repetiu a notícia de que o destino dos três reféns seria em breve tornado público, numa aparente tentativa do Hamas de levantar preocupações.

Um terceiro vídeo divulgado na noite de segunda-feira parecia mostrar os corpos de dois reféns, Svirsky e Sharabi. Também inclui a afirmação de Noah Arkamani de que ambos foram mortos pelos bombardeios israelenses.

Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas Um terceiro vídeo divulgado pelo Hamas mostrou Yossi Sharabi, 53 anos, morto.

Não se sabe se Arkamani foi persuasivo. O vídeo também é fortemente editado com efeitos de áudio e looping de algumas de suas palavras.

O porta-voz chefe das FDI, Daniel Hagari, abordou os vídeos em um briefing na noite de segunda-feira, dizendo que Itai Svirsky não foi atacado pelas forças israelenses, como afirma um terceiro vídeo. Ele disse que as IDF não atacaram o prédio onde o trio estava hospedado, mas sim nas proximidades, como afirma o vídeo.

“Não atacamos onde sabemos que pode haver reféns”, disse Hagari. “Em retrospecto, sabemos que eles atingiram alvos próximos de onde foram detidos. Estamos investigando o acontecimento e as suas circunstâncias, examinando as imagens distribuídas pelo Hamas e qualquer informação adicional que tenhamos.

O porta-voz militar acrescentou que os representantes das FDI se reuniram com as famílias dos três reféns e os atualizaram sobre as últimas informações de que dispunham, acrescentando que as FDI “expressaram grande preocupação” com o destino de dois dos reféns.

A CNN não transmitiu os vídeos e não pôde verificar imediatamente quando ou onde foram filmados.

Manual Noah Arcamani foi sequestrado no festival Noah em 7 de outubro com o namorado.

O Hamas e outros grupos fizeram cerca de 240 reféns em Gaza no dia 7 de Outubro. Mais de 100 reféns israelitas e estrangeiros foram libertados durante uma trégua de uma semana no final de Novembro, com os palestinianos nas prisões israelitas libertados em troca de israelitas.

Israel acredita que há 132 reféns em Gaza, e acredita-se que cerca de 107 ainda estejam vivos.

Falando em dois vídeos, Arkhamani, 26 anos, foi sequestrada no festival Nova junto com seu namorado Avinathan Orr. Num vídeo divulgado na época pelo Hamas, Arkamani foi visto sendo arrastado em uma motocicleta.

Sua mãe, Leora, tem câncer no cérebro em estágio quatroO vídeo que ele gravou no final do ano passado, Ela implorou pelo retorno seguro da filha: “Noah, se eu não te ver, quero que saiba que te amo muito”.

Swirsky foi sequestrado de sua casa em Tel Aviv para visitar sua família no Kibutz Biri. O cidadão alemão-israelense, de 38 anos, estava hospedado na casa de sua mãe, Orit Svirsky, uma firme ativista pela paz.

Orit foi morta a tiros na frente dela, depois seu ex-marido Rafi – pai de Swirski – foi assassinado junto com seus três cachorros. A avó materna de Swirsky, Aviva Sela, de 97 anos, sobreviveu ao ataque, mas sua cuidadora filipina, Grace Cabrera, 45, foi morta.

Swirski é formado em psicologia e economia e recentemente começou a trabalhar como coach de vida, disse sua família à CNN. Segundo a sua família, um dos reféns libertados em Novembro contactou a irmã e informou-a de que estava vivo após memorizar o seu número de telefone. Essa foi a última “prova de vida” da família.

Esta história foi atualizada para refletir o nome de Yossi Sharabi, o terceiro refém mostrado nos vídeos.

Amir Tal e Ivana Kotasova da CNN contribuíram para este relatório.