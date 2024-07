Filha de Ben Affleck e Jennifer Garner fala contra proibição de máscaras

Violet Affleck, filha dos atores Ben Affleck e Jennifer Garner, falou na reunião desta semana do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles.

No dia 9 de julho, o jovem de 18 anos fez um apelo emocionado sobre a disponibilidade de máscaras durante a seção de comentários públicos da reunião. Um vídeo de seus comentários foi postado X, antigo Twitter.





Ela se apresentou como “Violet Affleck, residente em Los Angeles, eleitora pela primeira vez. Eu tinha 18 anos quando me encontrei com Kenneth Hahn Hall of Administration.

Restaurante de Los Angeles vê grande impulso no videoclipe de ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar



Usando máscara, ele revelou em 2019 que sofria de um quadro pós-viral.

“Estou bem agora, mas vi em primeira mão que a medicina nem sempre tem respostas para os efeitos dos pequenos vírus. A pandemia de COVID-19 colocou isso em grande relevo”, explicou ele.

“Uma em cada 10 infecções leva à COVID prolongada, uma doença neurodegenerativa devastadora [and] “As doenças cardiovasculares podem roubar às pessoas a capacidade de trabalhar, movimentar-se, ver e pensar”, continuou ele. “’Isto agrava a nossa crise de sem-abrigo e o sofrimento de muitos na nossa cidade. Afecta gravemente as comunidades de cor, os deficientes, os idosos, as pessoas com deficiência, as mulheres e qualquer pessoa em empregos essenciais enfrentados pelo público em geral.

Embora muitos sintam que a epidemia já passou, ela tem um efeito duradouro sobre outros.

Como aí consta clínica MayoOs sintomas prolongados de Covid incluem fadiga, febre, problemas respiratórios e sintomas que pioram após esforço físico ou mental.

A Covid prolongada, ou síndrome pós-Covid-19, ocorre quando alguém apresenta “sintomas novos, recorrentes ou persistentes” quatro semanas após contrair a doença Covid-19. “Para alguns, a síndrome pós-Covid-19 pode durar meses ou anos ou causar incapacidade”, disse a Clínica Mayo, citando a Clínica Mayo.

Devido a estas descobertas e aos seus próprios problemas de saúde, Affleck pressionou por uma maior disponibilidade de máscaras faciais e abordou outras formas de manter as pessoas com estas condições seguras.

“Para enfrentar a crise prolongada da Covid, apelo à disponibilidade de máscaras em instalações governamentais, incluindo prisões e centros de detenção, filtragem de ar e luz UVC remota e mandatos de máscara em instalações médicas distritais”, explicou.

Ele também instou o grupo a ajudar a “ampliar a disponibilidade de testes e tratamentos gratuitos de alta qualidade”.

Affleck também instou o distrito a “se opor à proibição de máscaras por qualquer motivo”.

“Eles não nos mantêm seguros, eles tornam os membros vulneráveis ​​da nossa comunidade menos seguros e menos capazes de participar juntos em Los Angeles. Obrigada”, concluiu ela.

O adolescente costuma usar máscara quando sai.

De acordo com o Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles local na rede Internet, as pessoas no distrito são obrigadas a usar máscaras em determinadas ocasiões. Isso inclui, mas não está limitado a: