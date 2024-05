O Hamas aceitou a proposta de cessar-fogo do Egito e do Catar em Gaza

CNN

O Hamas diz que aceitou um acordo de cessar-fogo proposto pelo Egipto e pelo Qatar para pôr fim à guerra de sete meses com Israel. Gaza.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse ao primeiro-ministro do Catar e ao ministro da inteligência egípcio que o grupo militante aceitou a sua proposta.

Pouco depois, Israel disse que o plano aceite pelo Hamas ainda estava muito aquém dos “requisitos necessários”, mas que enviaria uma delegação para mediadores. Reiterou o seu compromisso com a ofensiva na cidade de Rafah, no sul de Gaza, dizendo que o seu gabinete de guerra “decidiu por unanimidade” prosseguir com a operação “para aplicar pressão militar sobre o Hamas”.

Antes da retaliação de Israel, os palestinos celebraram os anúncios do Hamas nas ruas. Em Tel Aviv, as famílias dos reféns e os seus apoiantes instaram os líderes de Israel a aceitar o acordo.

Hamas diz que concordou em permanecer aberto aos detalhes das propostas Não está claro se isso se refere à proposta de cessar-fogo mais recente delineada na semana passada ou a uma versão revisada dela.

O mais recente quadro, que Israel ajudou a elaborar mas com o qual não concordou totalmente, apela à libertação de 20 a 33 reféns durante várias semanas em troca de um cessar-fogo temporário e da libertação de prisioneiros palestinianos.

Após a troca inicial, os corpos dos reféns restantes, dos soldados israelenses capturados e dos reféns serão trocados por vários prisioneiros palestinos, enquanto as fontes descrevem o que as fontes descrevem como “restauração da paz estável”, de acordo com a estrutura.

Depois de uma reunião de um dia entre o diretor da CIA, Bill Burns, e o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, na capital do Catar, Doha, os mediadores convenceram o Hamas a aceitar o acordo de três partes, disse à CNN uma fonte diplomática familiarizada com as negociações.

“O projeto de lei está agora firmemente no tribunal (do primeiro-ministro israelense) Benjamin Netanyahu”, disse a fonte.

A Casa Branca confirmou na segunda-feira que houve “uma resposta do Hamas” a uma proposta de acordo de reféns em Israel e informou o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre essa resposta, mas recusou-se a avaliar o que um acordo poderia implicar. .

Biden “conhece a situação e onde está o processo”, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, em entrevista coletiva. Kirby acrescentou que o diretor da CIA, Bill Burns, estava “trabalhando em tempo real no terreno”.

“Ainda acreditamos que chegar a um acordo é o melhor resultado, não apenas para os reféns, mas também para o povo palestino, e não vamos parar de trabalhar para esse fim”, disse ele.

Imagens AFP/Getty Os palestinos em Rafah comemoram a notícia de que o Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo em 6 de maio de 2024.

A notícia chega horas depois de Israel encomendado Os palestinos que vivem na cidade de Rafah, no sul de Gaza, “devem partir imediatamente”.

A ordem levantou temores de que o ataque há muito ameaçado de Israel à cidade fosse iminente. Mais de 1 milhão de palestinos fugiram para Rafah, onde se acredita que o Hamas se reagrupou depois que Israel destruiu o norte da Faixa de Gaza.

Uma fonte familiarizada com os planos israelenses disse à CNN que isso pressionaria o Hamas a aceitar uma incursão limitada em Rafah, um cessar-fogo e um acordo para libertar reféns.

Questionado se os planos de Israel para Rafah poderiam ser alterados se o Hamas aceitasse o acordo, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Daniel Hagari, disse que os militares continuariam a operar em Gaza. As operações estão em andamento, disse ele, mas as FDI estão fazendo todos os esforços nas negociações para trazer os reféns para casa “o mais rápido possível”.

Netanyahu está sob intensa pressão da ala radical da sua coligação para rejeitar uma proposta de cessar-fogo elaborada na semana passada e, em vez disso, concentrar-se na destruição do Hamas em Rafah.

Orit Struck, ministro da imigração de Israel e membro do Partido Religioso Sionista, de extrema direita, disse na semana passada que aceitar o acordo “destruiria” o progresso militar de Israel.

O ministro da Defesa Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, disse que Netanyahu “prometeu que Israel entraria em Rafah, prometeu que a guerra não terminaria e prometeu que não haveria acordo irresponsável”.

Mas um grande segmento do público israelita exigiu que Netanyahu aceitasse um acordo. Famílias e apoiadores dos reféns bloquearam a rodovia Ayalon, em Tel Aviv, na semana passada, segurando uma faixa que dizia “Rafa ou reféns – escolha a vida”.

Benny Gantz, membro do gabinete de guerra de Israel e visto como rival e potencial sucessor de Netanyahu, disse que o retorno dos reféns era mais urgente do que entrar em Rafah.

Respondendo ao anúncio de segunda-feira, o Fórum das Famílias de Reféns disse: “Agora é a hora de todos os envolvidos cumprirem o seu compromisso e transformarem esta oportunidade num acordo para o retorno de todos os reféns”.

