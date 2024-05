O impeachment de Trump retoma os testes de Donald Trump após o testemunho choroso da assessora Hope Hicks

O julgamento criminal secreto de Donald Trump entrou em seu 12º dia na manhã de segunda-feira, após o depoimento de uma importante assessora, Hope Hicks, no fim de semana passado.

Hicks disse aos jurados na sexta-feira que Trump tinha controle total sobre sua campanha presidencial de 2016 – incluindo uma estratégia de mídia que os promotores alegam incluir registros comerciais ilegais para pagamentos secretos.

O testemunho de Hicks pode ser uma reviravolta na trama para os promotores.

Eles devem estabelecer que Trump conspirou com assessores – e depois com os advogados Michael Cohen e David Becker – para enterrar histórias negativas que poderiam inviabilizar sua candidatura presidencial, incluindo casos extraconjugais com a atriz adulta Stormy Daniels e a modelo da Playboy Karen McDougall.

Cohen supostamente pagou a Daniels US$ 130 mil em troca de seu silêncio; Os promotores argumentam que Trump deturpou os reembolsos a ele como serviços jurídicos, o que constitui crime de falsificação de registros comerciais.

Ao colocar Trump no centro da sua estratégia mediática, o testemunho de Hicks poderia reforçar o argumento dos procuradores de que ele estava bem ciente do esquema de capturar e matar e das maquinações financeiras usadas para encobrir os pagamentos.

O testemunho de Hicks também forneceu um motivo para este alegado esquema. Hicks disse que quando a campanha de Trump soube que o Washington Post iria publicar uma gravação de Trump se gabando das mulheres e agarrando-as “pela bunda”, os funcionários pensaram que era “uma crise”.

Enquanto Trump tentava minimizar os comentários como “conversas de vestiário”, qualquer parte de sua campanha tinha a ver com palavras – não com ações – e era ainda mais convincente. No entanto, logo surgiram alegações de abuso físico, o que levou Cohen a lutar para encobrir o relato de Daniels, dizem os promotores.

Hicks relembrou uma conversa com Trump em um artigo de opinião do New York Times de fevereiro de 2018 Artigo Nele, Michael Cohen insistiu que pagou Daniels antes da eleição, mas que não era uma contribuição de campanha. O artigo do Times veio na sequência de um artigo do Wall Street Journal Artigo Divulgou o pagamento de Cohen a Daniels.

“Ele queria saber como estava jogando e meus pensamentos e opiniões sobre essa história – é uma história estranha que Michael não tenha pago essa taxa antes da campanha”, Hicks lembrou que Trump disse em resposta ao advogado Matthew Colangelo. pergunta

“Acho que o argumento do Sr. Trump [that] Melhor lidar com isso agora, teria sido pior se a história tivesse saído antes das eleições.

Hicks relembrou o comentário de Trump sobre o momento como sua declaração final em depoimento ao vivo.

Assim que o interrogatório começou, ela começou a chorar. Se ela precisasse de uma pausa, Hicks dizia: “Hum, sim, por favor”. Ela saiu do tribunal do juiz Juan Merson com um pano amassado na mão.